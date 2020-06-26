Farah Zeynep Abdullah, Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile bir parkta tenis oynarken kameralara yakalandı. İkilinin keyifli hallerin dikkatlerden kaçmadı ve aşk iddiaları başladı. İkili arasındaki yaş farkı da merak edilerek araştırılmaya başlandı. Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın hayatına dair merak edilen bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?
Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak, lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı.
Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde baş rolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı. 2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği "Bi Küçük Eylül Meselesi" filminde Engin Akyürek ile baş rolü paylaştı. Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi.
REYNMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Gerçek adı Yusuf Aktaş olan, sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınan en ünlü Youtuber isimlerin arasında yer almaktadır. 1995 yılında İstanbul Bağcılar'da dünyaya gelmiştir. Üç kardeştir, bir kardeşi ve bir ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe'dir.
İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır.
Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi'ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretim lisesini tamamlamıştır.
Yaşantısını İstanbul Bağcılar'da sürdürmektedir. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp'ta çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen ve dikkatleri üzerine çeken fenomeni olmayı başarmıştır. Günümüzde Youtube video sitesinde yayınladığı videolar takipçileri tarafından oldukça beğeni ile izlenmektedir. Ve her geçen gün dahada başarılı hale gelmektedir.
Sosyal medya dışında ünlü oyuncular ilede arası oldukça iyidir. Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte Sie Liegt in Meinen Armen şarkısını söylemiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Özellikle Biziz ve Voyovoy şarkıları ile ciddi bir mesafe katetmiştir. Ayrıca 2018 yılında dünyanın en iyi aktörlerinden Dwayne Johnson ile bir araya gelmiştir. Bu video Yusuf Aktaş'ın özellikle sosyal medya'da ne kadar önemli bir isim olduğunu da gözler önüne sermiştir. Dwayne Johnson ve The Rock ile Hong Kong'ta görüşmüştür.