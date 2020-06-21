Ünlü şef Gabriele Sponza'nın sunduğu TV8 Lezzet Düşkünleri Cumartesi günü haftanın finaliyle izleyici karşısına çıktı. Kıyasıya rekabet halinde olan yarışmacılardan haftanın birincisi olarak 10 bin TL'yi kazanan takım belli oldu. En düşük puanı alarak yarışmadan elenen takım da açıklandı, gözyaşlarının da yaşandığı Lezzet Düşkünleri'nde oy vermek isteyenler nereden ulaşabiliyor?
LEZZET DÜŞKÜNLERİ KİM BİRİNCİ OLDU? (20 HAZİRAN)
Yarışmanın haftanın finalinde kazanan ve 10 bin liralık ödülün sahibi olan takım Gökhan Şef ile yardımcısı Burhan oldu. Böylece haftanın finalinde kazanan takım Gökhan şef ile yardımcısı Burhan olarak şef Gabriele Sponza tarafından açıklandı.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ KİM ELENDİ? (20 HAZİRAN)
Finalde elemeye kalan Selen Şef ve yardımcısı Gizem ile Berna Şef ve yardımcısı Gizem rakipleri tarafından puanlandı. Elenmesi yönünde rakipleri tarafından 5 puan alarak yarışmaya veda eden, elenen Selen Şef ve yardımcısı Gizem oldu.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ NASIL OY VERİLİR?
Lezzet Düşkünleri oy verme işlemi için TV8 "https://lezzetduskunleri.tv8.com.tr/" internet sitesine girip istediğiniz takımı destekleyebilirsiniz.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACILARI KİMLER?
Boğaçhan Tuzcu/Taylan Satmaz
24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. Ekranlara aşina olan Boğaçhan Tuzcu, daha önce Kısmetse Olur programında yarışmıştı.
24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yan yana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.
Selen Özcan/Gizem Özcan
Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.
Gökhan Sarı/Burhan Selvi
37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.
Tuğba Okul/Berna Okul
Tuğba Okul, kardeşi Berna ile birlikte Bebek'te bir cafe işletiyor. Daha önce Antalya'da emlak işi yapan Tuğba Okul, 1 yıl Los Angeles'te yaşadı. Kafe işletmeciliği için İstanbul'a yerleşen Tuğba Okul, sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.
Cemile Şef ile eltisi Arzu
Cemile hanım yarışmaya Hatay ilinden katılıyor. Aslen Muş'lu olan yarışmacı 1975 yılında Muş ilimizde dünyaya gelmiştir. Eşi Erzurum'lu olan yarışmacı Eşi ile birlikte bayan giyimi üzerine mağaza işletmeciliği yapmaktadır. Arzu Boğuşkan 1979 yılında Niğde ilinde dünyaya gelmiştir. Küçük bir butiği olan yarışmacı Niğde ilinde ikamet ediyor. Cemile hanımın eltisi olan Arzu hanım ona yardımcı olarak yarışmada yer alan isim oldu. Niğde ili Bor ilçesinde ikamet eden Arzu hanım bu hafta yarışmaya dahil olan bir diğer yarışmacı oldu.