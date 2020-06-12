Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 12.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Şarkıcı Lara ölümden döndü

    'nın Alanya ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan Sefa Ü, otomobiliyle önce karşı yönden gelen hafif ticari araca ardından kaldırımda yürüyen şarkıcı ve yeğeni Yiğit Hamit Atmaca'ya çarptı.

    Lara ölümden döndü
    Antalya'nın Alanya ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan Sefa Ü, otomobiliyle önce karşı yönden gelen hafif ticari araca ardından kaldırımda yürüyen şarkıcı ve yeğeni Yiğit Hamit Atmaca'ya çarptı. Savrulan otomobil daha sonra kafeye daldı. Kazada yaralanan Lara ve yeğeni Yiğit Hamit Atmaca, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil çekiciyle kafeden çıkarılırken, sürücü Sefa Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı.




    KAFEYE DE DALDI
    Kırmızı ışıkta geçen sürücü, kaldırımda yürüyen şarkıcı Lara ve yeğenine çarptı. Kazayı şans eseri yaralı olarak atlatan ikili hastaneye kaldırıldı
    Haberler Magazin Şarkıcı Lara ölümden döndü
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri