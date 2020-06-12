Şarkıcı Lara ölümden döndü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan Sefa Ü, otomobiliyle önce karşı yönden gelen hafif ticari araca ardından kaldırımda yürüyen şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni Yiğit Hamit Atmaca'ya çarptı. Savrulan otomobil daha sonra kafeye daldı. Kazada yaralanan Lara ve yeğeni Yiğit Hamit Atmaca, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil çekiciyle kafeden çıkarılırken, sürücü Sefa Ü. polis ekiplerince gözaltına alındı.
KAFEYE DE DALDI
Kırmızı ışıkta geçen sürücü, kaldırımda yürüyen şarkıcı Lara ve yeğenine çarptı. Kazayı şans eseri yaralı olarak atlatan ikili hastaneye kaldırıldı
KAFEYE DE DALDI
Kırmızı ışıkta geçen sürücü, kaldırımda yürüyen şarkıcı Lara ve yeğenine çarptı. Kazayı şans eseri yaralı olarak atlatan ikili hastaneye kaldırıldı