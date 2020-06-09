BAY YANLIŞ'IN KONUSU NEDİR?



Bay Yanlış dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?



BAY YANLIŞ OYUNCULARI KİMLER?



Başrollerini Can Yaman ile Özge Gürel'in paylaştığı romantik komedi türündeki dizide ikiliye; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi isimler eşlik ediyor.



ÖZGE GÜREL KİMDİR?



Özge Gürel, 5 Şubat 1987 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğmuştur. İki kız kardeşi vardır. Liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşamıştır. Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun olmuştur. Eskişehir'de İşletme okudu. Üniversite yıllarında o dönem kamera arkasıyla ilgilenmeye, önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri almaya başlamış. İki-üç ders olmuştu ki, "Kızım Nerede ?" dizisinin deneme çekimlerinde buldu kendini.