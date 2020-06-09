Özge Gürel kimdir? Sorusu arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Yeni dizi Bay Yanlış'ta Can Yaman ile birlikte ekrana gelecek olan Özge Gürel'in hayatına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca güzel oyuncunun tekrar izleyiciler karşısına çıkacağı Bay Yanlış dizi konusu ve oyuncularıyla ilgili ayrıntıları da derledik.
BAY YANLIŞ'IN KONUSU NEDİR?
Bay Yanlış dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?
BAY YANLIŞ OYUNCULARI KİMLER?
Başrollerini Can Yaman ile Özge Gürel'in paylaştığı romantik komedi türündeki dizide ikiliye; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi isimler eşlik ediyor.
ÖZGE GÜREL KİMDİR?
Özge Gürel, 5 Şubat 1987 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğmuştur. İki kız kardeşi vardır. Liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşamıştır. Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun olmuştur. Eskişehir'de İşletme okudu. Üniversite yıllarında o dönem kamera arkasıyla ilgilenmeye, önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri almaya başlamış. İki-üç ders olmuştu ki, "Kızım Nerede ?" dizisinin deneme çekimlerinde buldu kendini.
2010 yılında "Kızım Nerede?" adlı dizide Ece Uslu, Hüseyin Avni Danyal, Burak Hakkı, Özgül Kavruk ile birlikte ilk rolünü oynamıştır.
Bir işe başlayınca hep iyi olsun isteyen ve tesadüf eseri girdiği bu sektörde kalıcı olabilmek için Özge Gürel, "çok çalışıyorum, dans ve şan dersi alıyorum, diksiyon çalışıyorum. Çok çabalıyorum" diyor.
2014 yılında "Medcezir" dizisinde Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Barış Falay, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Can Gürzap ile birlikte oynadı.
2014 yılında başrol oynadığı "Kiraz Mevsimi" adlı dizide; diğer rolleri Serkan Çayoğlu, Dağhan Külegeç, Nilperi Şahinkaya paylaşmıştır.
Filmleri ve Dizileri:
2010 - Kızım Nerede? (dizi)
2012 - Huzur Sokağı (dizi)
2012 - 2014 - Muhteşem Yüzyıl (dizi)
2014 - Medcezir (dizi)
2014 - Bizum Hoca (sinema)
2014 - Kiraz Mevsimi (dizi)