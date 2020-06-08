Dün akşam TV8 ekranlarına gelen Survivor dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti, her iki takım da tüm gücünü sarf ederek yarıştı. Peki 7 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kırmızı mı yoksa mavi takım mı kazandı? Bir önceki dokunulmazlığı kırmızı takım kazanmıştı ve mavi takım içlerinden gitmesi yönünde aday çıkarmak zorunda kalmıştı. Peki 7 Haziran Survivor eleme adayı hangi yarışmacı oldu?
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? (7 HAZİRAN)
Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ise maviler oldu. 10-8 Mavi takım dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı takım ise ada konseyine gitmek zorunda kaldı. Mavi takım, atışları rakibinden önce tamamlayarak Survivor'da avantaj oyununu kazanan takım oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da kaybedilen ilk dokunulmazlık oyunun ardından konseyde en fazla ismi yazılan isim olan Cemal Can Canseven haftanın ilk eleme adayı olmuştu. İkinci eleme adayı açıklandı. Böylece bu haftanın ikinci eleme adayı Barış oldu.
SURVİVOR'DA SEMBOL FİNALİNİ KİM KAZANDI?
Kıran kırana geçen sembol finali mücadelesinde finale kırmızı takımdan Berkan ve Elif kaldı. İkili arasında kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan isim Elif Yıldırım Gören oldu.
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kazanan takım 4'e 2'lik skorla kırmızı takım olarak açıklandı.