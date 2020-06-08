Dün akşam TV8 ekranlarına gelen Survivor dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti, her iki takım da tüm gücünü sarf ederek yarıştı. Peki 7 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kırmızı mı yoksa mavi takım mı kazandı? Bir önceki dokunulmazlığı kırmızı takım kazanmıştı ve mavi takım içlerinden gitmesi yönünde aday çıkarmak zorunda kalmıştı. Peki 7 Haziran Survivor eleme adayı hangi yarışmacı oldu?