Survivor Berkan Karabulut gündemde en çok araştırılan isimlerden biri oluyor. Kırmızı takıma geçse de performansından ödün vermeyen Survivor Berkan bir süredir potalardan da uzak duruyor. Dobra konuşmalarıyla da ön plana çıkan, yeni takımına kısa sürede uyum sağlayan Survivor Berkan'ın gerçek hayatına dair bilgiler en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Haberimizde merak edilenleri derledik.
SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.
7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.
SURVIVOR 7 HAZİRAN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
7 Haziran pazar akşamı ekrana gelen Survivor 2020'de kırmızı ve mavi takımın kıyasıya vermiş olduğu mücadele sonunda dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda oy birliği ile ….. ikinci eleme adayı oldu.
SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da mavi takım yarışmacıları tek tek eleme için birer isim yazdılar. Kendi isminin yazılmasını isteyen CEMAL CAN 4 oyla mavi takımın ilk eleme adayı oldu.