Survivor'da finale doğru yaklaşılırken parkurlar zorlaşıyor ve ödüller de büyüyor. Survivor yarışmacıları arasında dobra konuşmaları, parkurdaki gücü ve diğer yarışmacılarla olan tartışmalarıyla dikkat çeken Evrim Keklik'in hayatı merak konusu oldu. Survivor Evrim Keklik'in eğitim, boyu, evli olup olmadığı ile ilgili bilgiler gündemde araştırılmaya devam ediyor.
SURVİVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?
Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:
"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.
Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.
Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım.1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasındaki kıran kıran mücadele sona erdi ve kazanan takım 10'a 5 KIRMIZI TAKIM oldu.
Kırmızı Takım: 10
Mavi Takım: 5
ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam ödül oyunu sonrası yeni takımlarla ilk kez Anlat Bakalım oynandı. Oldukça eğlenceli geçen oyunu Kırmızı Takım, 5-2 skoruyla kazandı ve Tavuk Şiş ödülünün sahibi oldu...
SURVİVOR'DA KIRMIZI VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?
Kırmızı Takım: Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre Ve Barış
Mavi Takım: Cemal Can, Nisa, Yasin, Ardahan Ve Evrim