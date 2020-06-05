Survivor'da bu hafta takımlar beşer yarışmacı halinde kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrıldı. Cemal Can'ın kaptanı olduğu mavi takım, dün akşam ilk ödül oyununa çıktı ve 10'a 5'lik skorla kırmızı takıma mağlup oldu. Performansıyla dikkat çeken yarışmacıların hayatları programın yayınlandığı saatlerde merak konusu oluyor. Peki, Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında? Elif Yıldırım Gören nereli, mesleği nedir? İşte hayatı...

SURVİVOR ELİF GÖREN KİMDİR?

14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.

1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.