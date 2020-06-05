Moana filmi konusu nedir? Moana seslendirme kadrosu! Moana Türkçe seslendirme yapan kimler?

Moana filmi konusu nedir? Moana seslendirme kadrosu sinema severler tarafından sorgulanıyor. Moana Türkçe seslendirme yapan kimler? Bu akşam ATV'de izleyicilerle buluşacak Moana filmi hakkında sinema severler araştırma yapıyor. İşte, Moana filmi hakkında merak edilen tüm bilgiler!

MOANA FİLM KONUSU NEDİR?

Walt Disney Animasyon Stüdyolarının hazırladığı nefes kesici, 'bilgisayar animasyonu' macera Moana, kendini usta bir kaşif olarak kanıtlamak ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur bir gencin hikayesi. Vaiana, yolculuğu sırasında bir zamanların kudretli yarı tanrısı Maui ile tanışır ve bu maceralı yolculukta açık denizleri geçerken, öfkeli, devasa yaratıklar ve imkansız koşullarla karşılaşırlar.