Müge Anlı 1 Haziran 2020 Pazartesi günü son dakika Halil Ergül gelişmesini aktardı. Erzincan'da kaybolan 61 yaşındaki Halil Ergül'ün cesedine ulaşıldı. Cesedi bulan çoban, Müge Anlı'ya gördüğü dehşeti anlattı. Koronavirüs salgını nedeniyle ekrana verdiği 2 aylık aranın ardından ekrana dönen Müge Anlı, izleyicisiyle kavuştu. Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Haziran 2020 Pazartesi) ne oldu? 46 yaşındaki Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.
Bir süredir pandemi nedeniyle ekrana gelmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, ekrana dönüşünde izleyicilerini ve program partnerlerini ne kadar özlediğini belirtti. Müge Anlı programda ayrıca programında kavuşanların Koronavirüs önlemleri çerçevesinde birbirine 'mesafeli' olarak sarılabilmesi için de bir çözüm buldu.
Stüdyoda sarılabilmek için naylon bir koruyucunun devreye girdiği programda ilk denemeyi Müge Anlı ekip arkadaşıyla yaptı.
Müge Anlı son dakika Halil Ergül gelişmesini aktardı. Erzincan'da kaybolan 61 yaşında ve bir ayağında aksaklığı bulunan Halil Ergül, 125 gün sonra ölü bulundu. Halil Ergül'ün ölümüyle ilgili en çarpıcı detay ise ailesi 9 gün sonra kayıp başvurusunda bulunmasıydı.
Kayıp Ergül'ü arama çalışmaları sırasında Müge Anlı'nın, 'Karlar eriyecek ve bir çoban bulacak, bu cinayet böyle ortaya çıkacak. Bence bu bir cinayet' öngörüsü gerçek oldu. Halil Ergül, 30 Nisan'da bir çoban tarafından ölü olarak bulundu.
HALİL ERGÜL'ÜN CESEDİNİ BULAN ÇOBAN KONUŞTU
Halil Ergül'ün cesedini bulan çoban, gördüğü dehşeti anlattı. Sözlerine 'İlk önce cansız manken sandım' şeklinde başlayan çoban, merhum Ergül'ün ceset bütünlüğünün kısmen bozulduğunu ve sol tarafında kurşun yarasına benzeyen bir delik olduğunu ifade etti.
Müge Anlı'nın programına katılan Halil Ergül'ün kızı ve eşi epilepsi hastası olduğunu söyledikleri babalarının bulunması için yardım istedi. Fakat Halil Ergül'ün eşi ve kızının üzgün olmadığı başta izleyenler olmak üzere Müge Anlı'yı da şüphelendirmişti. Üstelik eşi ve kızı Halil Ergül'ün kaybolmasının 9'uncu günü karakola haber vermişti. Emniyet yetkililerin Halil Ergül'ün evinde arama başlattı. Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönüştü. Halil Ergül'ün kızı ve eşinin neden 9 gün sonra kayıp başvurusu yaptıkları tartışıldı.
Yaşlı adamın maaş gününde maaşını çekmesini bekleyen aile, hesaplarda hareket göremeyince şüpheler arttı. Olay üzerinde büyük bir titizlikle çalışan Erzincan Emniyeti'nin başlattığı araştırmalarda Halil Ergül'ün hastane ve sosyal hizmetlerde kaydının olmadığı açıklandı. Epilepsi hastası olan Halil Ergül'ün bu kadar süre ilaç kullanmayınca atak geçireceğine dikkat çekildi.