Müge Anlı 1 Haziran 2020 Pazartesi günü son dakika Halil Ergül gelişmesini aktardı. Erzincan'da kaybolan 61 yaşındaki Halil Ergül'ün cesedine ulaşıldı. Cesedi bulan çoban, Müge Anlı'ya gördüğü dehşeti anlattı. Koronavirüs salgını nedeniyle ekrana verdiği 2 aylık aranın ardından ekrana dönen Müge Anlı, izleyicisiyle kavuştu. Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Haziran 2020 Pazartesi) ne oldu? 46 yaşındaki Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

Bir süredir pandemi nedeniyle ekrana gelmeyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, ekrana dönüşünde izleyicilerini ve program partnerlerini ne kadar özlediğini belirtti. Müge Anlı programda ayrıca programında kavuşanların Koronavirüs önlemleri çerçevesinde birbirine 'mesafeli' olarak sarılabilmesi için de bir çözüm buldu.

Stüdyoda sarılabilmek için naylon bir koruyucunun devreye girdiği programda ilk denemeyi Müge Anlı ekip arkadaşıyla yaptı.