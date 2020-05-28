Mekanik 2: Suikast filmi konusu ne? Mekanik 2 oyuncuları kimdir?

Mekanik 2: Suikast filmi konusu nedir? Mekanik 2: Suikast oyuncuları kimdir? Bu akşam TV ekranlarında yayınlanacak Mekanik 2: Suikast filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan filmler izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Bu filmlerden birisi de Mekanik 2: Suikast filmi oldu. Peki, Mekanik 2: Suikast oyuncuları kimdir? Mekanik 2: Suikast filmi konusu nedir? İşte yanıtı!
MEKANİK 2: SUİKAST OYUNCULARI
Mekanik 2: Suikast filminin oyuncu kadrosunda:
jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh, Sam Hazeldine, John Cenatiempo, Toby Eddington, Femi Elufowoju Jr, Yayaying Rhatha Phongam, Allan Poppleton, Natalie Burn, Rachel O'Meara, Tomer Oz, Aaron Brumfield, Raicho Vasile, Damian Mavis, Eoin O'Brien, Katrina Grey, Bonnie Zellerbach, Suman C. Tharan gibi isimler yer aldı.
MEKANİK 2: SUİKAST KONUSU
Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar verse de kötü ve gizli güçler Bishop'ın peşini bırakmaz. Sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.