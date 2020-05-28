Mekanik 2: Suikast filmi konusu ne? Mekanik 2 oyuncuları kimdir?

MEKANİK 2: SUİKAST KONUSU

Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar verse de kötü ve gizli güçler Bishop'ın peşini bırakmaz. Sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.