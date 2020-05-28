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    • 28.05.2020 17:15
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    • 28.05.2020 17:15
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    Mekanik 2: Suikast filmi konusu ne? ?

    Mekanik 2: Suikast oyuncuları kimdir? Mekanik 2: Suikast filmi konusu nedir? Bu akşam televizyonda yayınlanacak yabancı sinema Mekanik 2: Suikast konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Oyuncu kadrosunda birbirinden yıldız isimlerin olduğu film aksiyon türünde dikkat çekiyor. Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar verse de kötü ve gizli güçler Bishop'ın peşini bırakmaz. Arthur’un görevi dünyanın 3 farklı yerinde birbirinden zorlu suikastler gerçekleştirmek olacak.

    Mekanik 2: Suikast filmi konusu ne? Mekanik 2 oyuncuları kimdir?

    Mekanik 2: Suikast filmi konusu nedir? Mekanik 2: Suikast oyuncuları kimdir? Bu akşam TV ekranlarında yayınlanacak Mekanik 2: Suikast filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan filmler izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Bu filmlerden birisi de Mekanik 2: Suikast filmi oldu. Peki, Mekanik 2: Suikast oyuncuları kimdir? Mekanik 2: Suikast filmi konusu nedir? İşte yanıtı!

    MEKANİK 2: SUİKAST OYUNCULARI

    Mekanik 2: Suikast filminin oyuncu kadrosunda:

    jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh, Sam Hazeldine, John Cenatiempo, Toby Eddington, Femi Elufowoju Jr, Yayaying Rhatha Phongam, Allan Poppleton, Natalie Burn, Rachel O'Meara, Tomer Oz, Aaron Brumfield, Raicho Vasile, Damian Mavis, Eoin O'Brien, Katrina Grey, Bonnie Zellerbach, Suman C. Tharan gibi isimler yer aldı.

    MEKANİK 2: SUİKAST KONUSU

    Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar verse de kötü ve gizli güçler Bishop'ın peşini bırakmaz. Sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.
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