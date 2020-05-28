Kara Kule oyuncuları kimdir? Kara Kule filmi konusu nedir? Bu akşam ATV'de yayınlanacak yabancı sinema Kara Kule konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Oyuncu kadrosunda birbirinden yıldız isimlerin olduğu film aksiyon türünde nefes kesecek. Kara Kule, Stephen King'in 7 ciltlik roman serisini baz alarak çekilmiş bir filmdir.

KARA KULE KONUSU NEDİR?

Popüler edebiyatın gücünden hiçbir şey kaybetmeden yola devam eden ustası Stephen King'in efsane eseri Kara Kule artık sinema dünyasının da bir parçası. 1982 - 2012 yılları arasında toplam 7 kitaptan oluşan bir seri olarak okuyucu ile buluşan Kara Kule, fantastik kurgu örneklerinin şimdiye kadarki en değerli üyelerinden bir tanesi.