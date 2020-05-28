Kara Kule oyuncuları kimdir? Kara Kule filmi konusu nedir? Bu akşam ATV'de yayınlanacak yabancı sinema Kara Kule konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Oyuncu kadrosunda birbirinden yıldız isimlerin olduğu film aksiyon türünde nefes kesecek. Kara Kule, Stephen King'in 7 ciltlik roman serisini baz alarak çekilmiş bir filmdir.
KARA KULE KONUSU NEDİR?
Popüler edebiyatın gücünden hiçbir şey kaybetmeden yola devam eden ustası Stephen King'in efsane eseri Kara Kule artık sinema dünyasının da bir parçası. 1982 - 2012 yılları arasında toplam 7 kitaptan oluşan bir seri olarak okuyucu ile buluşan Kara Kule, fantastik kurgu örneklerinin şimdiye kadarki en değerli üyelerinden bir tanesi.
J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi serisi ile karşılaştırılan, aslında oldukça farklı bir içeriğe sahip olan roman, fantezinin yanı sıra bilimkurgu öğeleriyle birlikte pişmiş, köklerini de biraz western'den almış bir kült. Yaşadığımız Dünya'nın da içlerinde olduğu çok sayıdaki dünya, her şeyin merkezinde yer alan ve düzeni sağlayıp, koruyan Kule sayesi...
KARA KULE OYUNCULARI KİMDİR?
Filmin oyuncuları arasında Matthew McConaughey, Idris Elba, Tom Taylor, Dennis Haysbert bulunuyor.