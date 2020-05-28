LEZZET DÜŞKÜNLERİ GİZEM KİMDİR?



Selen Özcan/Gizem Özcan



Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.



LEZZET DÜŞKÜNLERİ SUNUCUSU GABRİELE SPONZA KİMDİR?



1982 yılında dünyaya gelen Gabriele Sponza'nın, annesi İngiliz asıllı Mary Ann, babası ise İtalyan asıllı Enzo Sponza'dır. Babası eğitim için yurt dışına gönderilmiş ve İzmir'de kuyumculuk yapmış, bu nedenle, Gabriele de 1982 yılında İzmir'de doğmuştur. Sponza ailesi, dünya jet sosyetesine hizmet veren bir aile markası olarak bilinmektedir.



Gabriele Sponza, Amerika Johnson Wales Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümünden mezun olarak Fransa'da profesyonel aşçılık hayatına adım atmış; ardından Marsilya ve Tremolat bölgelerinde 3 yıldızlı restaurantlarda çalışmıştır.