Dark 3. sezon ne zaman başlıyor? Netflix dizisi Dark yeni sezon ne zaman?

2019'da başlayan hikâye, dizideki ana ailelerden belirli kişilerin nüfuz sahibi Tiedemann ailesinin bölgede işlettiği nükleer enerji santralinin altından geçen mağara sisteminde bulunan bir solucan deliğinin varlığından yavaşça haberdar olmasıyla dizinin hikâyesi zamanda yolculuk ile kısa sürede 1986 ve 1953'ten de olaylar içermeye başlar.

Birinci sezonda sadece Kahnwald, Nielsen, Doppler ve Tiedemann ailelerinin sırları ortaya dökülmeye başlamamış ayrıca ortadan kaybolan çocuklar ile kasabanın ve sakinlerinin arasındaki bağlar su yüzüne çıktıkça ailelerin hayatları da mahvolmaya başlamıştır.