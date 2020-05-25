Survivor yine heyecan dolu bir bölümle izleyicisiyle buluştu. Bu akşam Survivor'da karaokede yarışmacılar şarkı söyleyerek izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmacılar performanslarıyla izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşatırken şarkı yarışmasını kazanan isim izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı, kim birinci oldu? 25 Mayıs Survivor oylama sonuçları açıklandı mı?

SURVİVOR ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

Eğlence dolu dakikaların yaşandığı şarkı yarışmasında Acun Ilıcalı canlı yayında sonuçları açıkladı. Kazanan isim Cemal Can oldu. Ardahan ise 2. olarak açıklandı.

Karaokede sonuncu olan isim Yunus Emre oldu. Ardından sondan ikinci Evrim, sondan üçüncü ise Sercan olarak açıklandı.