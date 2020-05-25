Bayram mutluluğu Survivor'da da yaşanıyor. Bu hafta eleme olmamasının yanı sıra bayram programları yarışmacıları mutlu ediyor. 24 Mayıs Survivor Anlat Bakalım ünlüler eşleşmesinin öncesinde oynanan Survivor futbol maçının galibi Acun Medya mı yoksa Survivor yarışmacıları mı oldu? Bayramın ikinci gününde Survivor yarışmacıları dopdolu bir sofraya oturacak ve kareoke yapmanın keyfini çıkaracak. Ayrıca Acun Ilıcalı Instagram'da canlı yayında bir yarışma yapacaklarını açıklayarak herkesi heyecanlandırdı.