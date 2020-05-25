Bayram mutluluğu Survivor'da da yaşanıyor. Bu hafta eleme olmamasının yanı sıra bayram programları yarışmacıları mutlu ediyor. 24 Mayıs Survivor Anlat Bakalım ünlüler eşleşmesinin öncesinde oynanan Survivor futbol maçının galibi Acun Medya mı yoksa Survivor yarışmacıları mı oldu? Bayramın ikinci gününde Survivor yarışmacıları dopdolu bir sofraya oturacak ve kareoke yapmanın keyfini çıkaracak. Ayrıca Acun Ilıcalı Instagram'da canlı yayında bir yarışma yapacaklarını açıklayarak herkesi heyecanlandırdı.
SURVİVOR FUTBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da dün akşam oynanan futbol maçı nefesleri kesti. İki takım da ellerinden gelen performansı sergilediler. Fakat Acun Medya geleneği bozmadı ve 13-10 karşılaşmadan galip gelmeyi başardı. Oyunu kazanan takımdan yana kullananlar da ton balıklı makarnayı afiyetle yediler.
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da Anlat Bakalım oyununu kazanan partnerler belli oldu. Cemal Can ve Ezgi Mola ikilisi 13 tane kelimeyi bilerek oyunu kazandı.
24 Mayıs Survivor Ünlüler Takımı Anlat Bakalım Eşleşmeleri
Sercan Yıldırım-Burak Yılmaz
Yunus Emre Özden-Bülent Serttaş
Aycan Yanaç-Emre Belözoğlu
Elif Gören-Murat Dalkılıç
24 Mayıs 2020 Survivor Gönüllüler Takımı Anlat Bakalım Eşleşmeleri
Barış Murat Yağcı-Cedi Osman
Nisa Bölükbaşı-Enis Arıkan
Cemal Can Canseven-Ezgi Mola
Berkan Karabulut-Gupse Özay
Yasin Obuz-Hadise
Ardahan Uzkanbaş-Sarp Apak
Evrim Keklik-Yılmaz Morgül
SURVIVOR 2020'DE BAYRAM NASIL GEÇECEK?
Survivor'da bayramın ilk günü Acun Medya – Survivor 2020 yarışmacıları arasında futbol maçının rövanşı oynanacak. Sonrasında 11 yarışmacının 11 ünlü ile eşleştiği Anlat Bakalım oyunu ekrana gelecek. Bayramın 2. günü ise seyircilerin oylayacağı karaoke yarışması yapılacak. Devamında Survivor tarihinde bir ilk olacak canlı yayında bir yarışma yapılacak. Son olarak ise 2 milyon olan dünya rekorunu kırmak için Instagram canlı yayını yapılacak. Bayramın üçüncü günü yarışmacılar iletişim oyunu oynayacak. Bayramın son günü mükemmel bir şov ile sona erecek.
SURVİVOR 87.YENİ BÖLÜM FRAGMANI