ÖDÜLLERİ

2014 - 19. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Tiyatro Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Garaj – Craft Tiyatro

2011 - 2. Antalya Televizyon Ödülleri: Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yerden Yüksek

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2013-2014 - Garaj, Yönetmen: İpek Bilgin – Craft Tiyatro,

2014 - Makas 2, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,

2012 - 2013 - Altın Ejderha, Yönetmen: Serkan Salihoğlu – DOT Tiyatro

2011 - 2012 - Kutlama, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,

2008 - 2009 - Vur /Yağmala /Yeniden - DOT Tiyatro,

2007 - 2009 - Kürklü Merkür, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,

2006 - 2007 - Hamlet – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2006 - 2007 - Tuhaf Bir Aile – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2005 - Herostratusu Unut – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2004 - Artiz Mektebi– Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2003 - Yalancı – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2001 - Pilli Gelin - Seden Kızıltunç,

2000 - Kereviz Festivali - Seden Kızıltunç