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    • 24.05.2020 23:47
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    , kaç yaşında ve nereli? Survivor'a Nisa'nın partneri Enis Arıkan damgasını vurdu

    Survivor'da bu akşam Anlat Bakalım oyununda ünlülerin katılımıyla heyecan dolu anlar yaşandı. Nisa Bölükbaşı ve Enis Arıkan'ın Anlat Bakalım'da keyifli yarışması geceye damgasını vuran anlardan birisi oldu. İzleyiciler programı takip ederken keyifli dakikalar yaşadı. Programı ekranları başında izleyenler Enis Arıkan hakkında araştırma yapıyor. Peki, , kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

    Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam Anlat Bakalım oyununda yaşananlar heyecan yarattı. Programda Enis Arıkan ve Nisa Bölükbaşı arasındaki diyaloglar izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Ekranları başında heyecanla programı takip edenler Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında ve nereli sorusuna yanıt arıyor.

    ENİS ARIKAN KİMDİR?

    Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur. Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola sınıf arkadaşıdır.

    Cips reklamı, Tadelle, Milliyet, Alaturca reklam çalışmalarında rol almıştır. Müjdat Gezen Tiyatrosu, DOT Tiyatro ve Craft Tiyatroda görev yapmasının yanı sıra dizilerde de rol almıştır.

    ÖDÜLLERİ

    2014 - 19. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Tiyatro Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Garaj – Craft Tiyatro
    2011 - 2. Antalya Televizyon Ödülleri: Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yerden Yüksek
    Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :
    2013-2014 - Garaj, Yönetmen: İpek Bilgin – Craft Tiyatro,
    2014 - Makas 2, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,
    2012 - 2013 - Altın Ejderha, Yönetmen: Serkan Salihoğlu – DOT Tiyatro
    2011 - 2012 - Kutlama, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,
    2008 - 2009 - Vur /Yağmala /Yeniden - DOT Tiyatro,
    2007 - 2009 - Kürklü Merkür, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,
    2006 - 2007 - Hamlet – Müjdat Gezen Tiyatrosu,
    2006 - 2007 - Tuhaf Bir Aile – Müjdat Gezen Tiyatrosu,
    2005 - Herostratusu Unut – Müjdat Gezen Tiyatrosu,
    2004 - Artiz Mektebi– Müjdat Gezen Tiyatrosu,
    2003 - Yalancı – Müjdat Gezen Tiyatrosu,
    2001 - Pilli Gelin - Seden Kızıltunç,
    2000 - Kereviz Festivali - Seden Kızıltunç

    FİLMLERİ VE DİZİLERİ

    2014 - Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)
    2014 - Cesur Hemşire (TV Dizisi)
    2012 - Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)
    2010 - 2011 - Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)
    2010 - Aşk ve Ceza (TV Dizisi)
    2009 - Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)
    2008 - Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)
    2007 - Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)

    2004 - Kadın İsterse (TV Dizisi)
    2002 - Çekirdek Aile (TV Dizisi)
    2002 - Yıldızların Altında (TV Dizisi)
    2001 - Hırsız (Cem) (TV Dizisi)
    1999 - Zilyoner (TV Dizisi)
    1998 - Gülerken Ağladık (TV Dizisi)
    1998 - Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)
    Haberler Magazin Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor'a Nisa'nın partneri Enis Arıkan damgasını vurdu
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