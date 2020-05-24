ATV ekranlarının heyecanla takip edilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz bölümlerde Osman Bey'in amcası "Sungur Tekin" rolüyle dizinin kadrosuna katılan "Sezgin Erdemir", 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından coşkuyla karşılandı. Dizinin hayranları Ertuğrul Bey, Turgut Alp gibi tarihi karakterinin diziye dönmesini istiyor. Bu nedenle Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman'a geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.

TURGUT ALP GERİ DÖNECEK Mİ?

Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.