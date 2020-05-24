SURVİVOR ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU!

Survivor'da bu akşam haftanın 2. dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün orman evinde pizza olduğu ve büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ve kazanan takımı 10-6 skoruyla Gönüllüler takımı oldu.

Survivor'da ilk dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı konseye gitti. Sayıları 4 kişiye düştüğü için yıkılmakla karşı karşıya kalan ekipte Yunus Emre, Sercan, Aycan; Elif'i, Elif ise Aycan'ı aday gösterdi.



Böylelikle haftanın 2. eleme adayı Elif oldu ve Ünlüler takımında Yunus Emre'den sonra 2. aday oldu...