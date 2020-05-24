Survivor Yasin Obuz diskalifiye mi oldu? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılıyor. TV8'de her akşam yayınlanan Survivor 2020 Acun Ilıcalı tarafından sunuluyor. Dün akşamki oyunda yine uyarı olan Survivor Yasin hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Diskalifiye olmasa da Acun Ilıcalı'ya "Ben her yarışmacının devam etmesini isterim ancak bu yaptıların çok oluyor" dedirten Survivor Yasin kimdir? Sorusunun yanıtını paylaştık.
SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR?
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.
İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı.
Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU!
Survivor'da bu akşam haftanın 2. dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün orman evinde pizza olduğu ve büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ve kazanan takımı 10-6 skoruyla Gönüllüler takımı oldu.
Survivor'da ilk dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı konseye gitti. Sayıları 4 kişiye düştüğü için yıkılmakla karşı karşıya kalan ekipte Yunus Emre, Sercan, Aycan; Elif'i, Elif ise Aycan'ı aday gösterdi.
Böylelikle haftanın 2. eleme adayı Elif oldu ve Ünlüler takımında Yunus Emre'den sonra 2. aday oldu...