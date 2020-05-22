Doya Doya Moda yarışmasının en dobra isimlerinden biri olan Su Baher, hayatına dair bilgileriyle merak ediliyor ve gündemde sıkça araştırılıyor. Doya Doya Moda son bölümde Betül ile büyük tartışma yaşayan ve acaba arkadaşlıkları bitiyor mu sorusunu gündeme getiren Doya Doya Moda Su kimdir? Sorusunun yanıtını sizler için derledik. Peki Doya Doya Moda haftanın finalinde Su Baher kaç puan alacak?
DOYA DOYA MODA SU BAHER KİMDİR?
TV 8'de ekrana gelen Doya Doya Moda yarışmacıları arasında bulunan Su Baher, yarışmanın yabancı uyruklu isimlerinden. 21 yaşında olmasına rağmen küçük yaşlarda iş hayatına atılan Sepideh Su Baher, üniversite eğitimi nedeniyle İstanbul'a geldi. Yarışmanın en çok kolye alan isimlerden biri olan Su Baher, Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyerek iddiasını ortaya koymuştu. İstanbul'a ilk günlerde bir kafelerde çalıştıktan sonra ajansa kaydoldu. Aslen İranlı olan genç yarışmacı, daha önce Erkenci Kuş, Afili Aşk dizileri ve Kuaförüm Sensin yarışmasında yer almıştır.
Ailesinden uzak olması nedeniyle yarışmada duygusal anlar yaşayan Su Baher, zaman zaman geleneksel yemekleri jüri üyelerine ve arkadaşlarına yapıyor.
SU BAHER İLE BETÜL TARTIŞMASI!
Finalde olursam hepsine cevap vermiş olacağım diyen Doya Doya Moda Betül, herkesten daha iyi olduğunu iddia etti.
BETÜL BÖÇKÜN: Su'yun elinden de mantı güzel olur dedim bu lafa alınmış. Bunu öğrenen Sündüz durur mu, beni taklit etmeye başlamışlar. Su ağlarken sırtını sıvazlıyordum. Kemal Bey, herkes eteğindeki taşları döküyoruz. 1 laf atıyoruz üzerine 10 tane laf koyuyorlar.
SU BAHER: Betül, Sündüz'e kolye kaybettiği zaman ben yanındaydım.
İki yarışmacı arasındaki tartışma üzerine jüri üyelerinden Kemal Doğulu, 'Su ve Betül arasındaki arkadaşlığının bittiği noktadayız şu an' dedi.