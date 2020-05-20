Ada konseyinde Yasin'in adını yazan Evrim Keklik, Yasin ile yine tartışmaya girmek zorunda kaldı. Barakada gergin anların yaşandığı Survivor Evrim-Yasin geriliminde neler oldu? Gönüllüler takımının başarılı kadın yarışmacısı Evrim sadece ada hayatıyla değil gerçek hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Gündemde çok fazla araştırılmaya başlanan Survivor Evrim Keklik kaç yaşında, evli mi? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
SURVİVOR EVRİM-YASİN TARTIŞMASINDA NELER OLDU?
Survivor Yasin'in ada konseyinde eleme adayı çıkması sonrasında kızgınlığı geçmedi. Survivor 2020 son ada konseyinde Gönüllüler takımından Yasin, eleme adayı çıkmıştı. Survivor Yasin, adını yazan Berkan, Evrim ve Barış'a adeta ateş püskürmüştü. Survivor 81. yeni bölümde Yasin, Berkan'a "Geçen hafta ve önceki haftalarda seni yazan, sana bir ton suç yönelten biri ile birlikte oldun. Birbirinizi yiyen insanlar birlik oldunuz. Bunu nasıl yeriz " dedi. Ve Yasin, bu konudan dolayı üzgün olduğunu da belirtti. Evrim, Yasin'in bu suçlamalarına karşılık "Geçen hafta samimiyetine inanmıyorum dediğim biriyle birlik olur muyum?" diyerek cevap verdi. Ve Yasin'e "Berkan'ın senin adını yazacağından gram haberim yoktu" dedi. Berkan, Yasin'i yazma sebebi olarak performansından dolayı olduğunu açıkladı.
EVRİM KEKLİK INSTAGRAM HESABI
SURVİVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?
Aslen Çankırılı olan Survivor 2020 Gönüllüler takımı yarışmacısı Evrim Keklik, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 29 yaşındaki başarılı yarışmacının boyu 1,67 cm'dir.
Evrim Keklik sportif faaliyetleri ve mesleği; İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan Survivor Evrim, 10 yıl boyunca voleybol kariyerini devam ettirdi.
Ardından Galatasaray voleybol takımına transfer olan Evrim Keklik daha sonra Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımında forma giydi.
Yaşadığı omuz sakatlığının tedavisinin uzun sürmesiyle voleybola ara vermek zorunda kalan Keklik, bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimine devam etti.
Üniversitede 4 sene yüzen ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun olan Keklik, 7 yıl süren üniversite eğitiminin ardından 2017'de ailesinin yanına; İstanbul'a geri döndü ve sualtı hokeyine başladı.
1 yıldır sualtı hokeyiyle ilgilenmekte olan Survivor 2020 Evrim Keklik, bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğünü sürdürüyor.