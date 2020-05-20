SURVİVOR EVRİM-YASİN TARTIŞMASINDA NELER OLDU?



Survivor Yasin'in ada konseyinde eleme adayı çıkması sonrasında kızgınlığı geçmedi. Survivor 2020 son ada konseyinde Gönüllüler takımından Yasin, eleme adayı çıkmıştı. Survivor Yasin, adını yazan Berkan, Evrim ve Barış'a adeta ateş püskürmüştü. Survivor 81. yeni bölümde Yasin, Berkan'a "Geçen hafta ve önceki haftalarda seni yazan, sana bir ton suç yönelten biri ile birlikte oldun. Birbirinizi yiyen insanlar birlik oldunuz. Bunu nasıl yeriz " dedi. Ve Yasin, bu konudan dolayı üzgün olduğunu da belirtti. Evrim, Yasin'in bu suçlamalarına karşılık "Geçen hafta samimiyetine inanmıyorum dediğim biriyle birlik olur muyum?" diyerek cevap verdi. Ve Yasin'e "Berkan'ın senin adını yazacağından gram haberim yoktu" dedi. Berkan, Yasin'i yazma sebebi olarak performansından dolayı olduğunu açıkladı.