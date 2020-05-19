Survivor zipline ödülünü hangi takım kazandı? 18 Mayıs Survivor ödül oyunu

Acun Ilıcalı'nın açıkladığı büyük ödül Survivor takımlarından hangisinin oldu. Bayramda adaları birleşecek olan Ünlüler ve Gönüllüler takımında gerginlik ödül oyunu boyunca sürdü. Her iki takım da tüm enerjisini parkura ve atışlara verdi. Son oyuna kadar beraber duruma getiren takımlardan sadece biri zipline ve diğer ödüllerin sahibi oldu. Peki 18 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi yarışmacı aldı, yaşanan tüm gelişmeler…
SURVİVOR'DA ZİPLİNE ÖDÜLÜ
Survivor'da finale doğru zorlaşan yarışma parkularının yanı sıra ödüllerin boyutu da artıyor. Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı Survivor yeni ödülü ile bilgiler verirken yarışmacıları heyecanlandıran zipline ödülünden ve havuz partisinden bahsetti.
18 Mayıs'ta yani bugün oynanan oyunun ödülü zipline için geri sayım sona erdi. Gönüllülerin elde ettiği avantaja rağmen, 10'a 9 puan durumu ile ödül oyununu Ünlüler kazandı.
ZIPLINE NE DEMEK?
Ülkemizde popülaritesini arttıran zipline, belli yüksekliğe sahip bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat ile gerekli önemler alınarak kendi ağırlığınızla ve yer çekimi yardımıyla kayma aktivitesine denir.
Tekerlekli bir makaranın çelik halata bağlanmasıyla hızlanan zipline hattında, yaklaşık saatte 50-60 kilometre hıza ulaşabilir. Bu hız, zipline hattının eğimiyle doğru orantılıdır. Hattın sonunda yaylı bir fren sistemi veya otomatik fren sistemi yardımıyla durdurma sağlanır.
Dünyanın en uzun, en yüksek ve en hızlı zipline'i Güney Afrika'dadır. Yüksekliği 280 m., uzunluğu 2 km, en yüksek hızı saatte 160 km'dir. Türkiye'nin en büyük zipline parkuru Antalya`nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Kanyonu'da bulunur. Toplam 1 km'lik parkur 4 ayrı hattan oluşuyor.
Doğal Zipline Hatları
Dağ, tepe, ağaç, vadi arasına kurulan hatlardır.
Yapay Zipline Hatları
Çelik platform, çatılar, ahşap platformlar, betonarme yapılar arasına kurulan hatlardır.
Zipline Hattı Oluşturulurken Nelere Dikkat Edilir ?
Zipline hatlarını oluşturma sırasında temel etken hattın uzunluğudur.
Aynı zamanda kurulacak zipline hattının güzargahı üzerindeki engelleyici etkenler (ağaçlar, binalar, tepeler, su birikintisi, vadi ve uçurumlar, yüksek gerilim hatları, trafiğe açık yollar, vb.) dikkate alınır.
Uzunluklarına Göre Zipline Hatları;
Kısa zipline hatları: 50m ile 100m arasında (emniyetli)
Orta ölçekli zipline hatları: 100m ile 350 m arasında (emniyetli)
Uzun zipline hatları: 350m ile 2 km arasında (emniyetli)
Zipline oyun parkları: 50m.'den kısa mesafeler (emniyetsiz)
Zipline Hatları Oluşturulurken Dikket Edilen Diğer Unsurlar:
Kısa, orta ve uzun ölçekli zipline hatlarını birbirinden ayıran faktörler hatların uzunluğu ve kullanılacak olan ekipmanların değişimidir.
Hatların uzunluğuna göre kullanılan çelik halatların dayanım güçleri ve yolcunun havada geçireceği süreye bağlı olarak kullanılan harnes tipleride değişmektedir.
Talepler doğrultusunda oluşturulan zipline hatlarında yolcunun iniş alanına ulaştığı hızda değişkenlik gösterir.Hız dikkate alınarak kullanılan fren sistemleri de değişir.
Kurulan platformların taşıyıcı özellikleri, uzun mesafeli zipline hattı ile kısa mesafeli zipline hattına kurulan çelik platformların dayanıklıkları ve ağırlıkları güvenlik düzeyi ön planda tutulacak şekilde değişmektedir.
Platformların kurulum süresi bu etkenlere bağlı olarak uzar yada kısalır.