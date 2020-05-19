Survivor zipline ödülünü hangi takım kazandı? 18 Mayıs Survivor ödül oyunu

Zipline Hatları Oluşturulurken Dikket Edilen Diğer Unsurlar:

Kısa, orta ve uzun ölçekli zipline hatlarını birbirinden ayıran faktörler hatların uzunluğu ve kullanılacak olan ekipmanların değişimidir.

Hatların uzunluğuna göre kullanılan çelik halatların dayanım güçleri ve yolcunun havada geçireceği süreye bağlı olarak kullanılan harnes tipleride değişmektedir.

Talepler doğrultusunda oluşturulan zipline hatlarında yolcunun iniş alanına ulaştığı hızda değişkenlik gösterir.Hız dikkate alınarak kullanılan fren sistemleri de değişir.

Kurulan platformların taşıyıcı özellikleri, uzun mesafeli zipline hattı ile kısa mesafeli zipline hattına kurulan çelik platformların dayanıklıkları ve ağırlıkları güvenlik düzeyi ön planda tutulacak şekilde değişmektedir.

Platformların kurulum süresi bu etkenlere bağlı olarak uzar yada kısalır.