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    • Magazin
    • 19.05.2020 10:08
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    • 19.05.2020 10:08
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    kimdir, kaç yaşında? nereli, boyu kaç?

    TV8 ekranlarının severek izlenen yarışması Survivor 2020 dün akşam ekrana kilitledi. Müthiş bir ödül oyunu için yarışan iki takım çok çaba sarf etti. ’ın parkur ve atışlardaki başarısı güne damga vurdu. Bu gelişme üzerine , kaç yaşında gibi sorular internet üzerinden sıkça aranmaya başladı. Bu hafta eleme adayı olmasıyla da gündeme gelen hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

    Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında?

    Survivor Ünlüler takımının güzel yarışmacısı Aycan, gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Çok fazla polemiklere girmeyen ve takımına sayı kazandırmayı başaran Survivor Aycan'ın gerçek hayatına dair bilgiler de merak edilerek araştırılıyor. Survivor Aycan Yanaç'ın yaşı, evli olup olmadığı, mesleği gibi tüm bilgileri derledik, işte detaylar…

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor'da finale doğru zorlaşan yarışma parkularının yanı sıra ödüllerin boyutu da artıyor. Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı Survivor yeni ödülü ile bilgiler verirken yarışmacıları heyecanlandıran zipline ödülünden ve havuz partisinden bahsetti.
    18 Mayıs'ta yani bugün oynanan oyunun ödülü zipline için geri sayım sona erdi. Gönüllülerin elde ettiği avantaja rağmen, 10'a 9 puan durumu ile ödül oyununu Ünlüler kazandı.

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

    İlk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı konseyi toplandı. Geçtiğimiz hafta Ersin zorunlu olarak yarışmadan ayrıldığı için Acun Ilıcalı bu hafta 2 ismin aday gösterileceğini açıkladı. Survivor'da yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayları Mert ve Aycan oldu. İkinci dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımından ise eleme adayı olarak en çok Yasin'in ismi çıktı.

    SURVİVOR AYCAN KİMDİR?

    21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.
    Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.
    2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.

    Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.
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