SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da finale doğru zorlaşan yarışma parkularının yanı sıra ödüllerin boyutu da artıyor. Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı Survivor yeni ödülü ile bilgiler verirken yarışmacıları heyecanlandıran zipline ödülünden ve havuz partisinden bahsetti.

18 Mayıs'ta yani bugün oynanan oyunun ödülü zipline için geri sayım sona erdi. Gönüllülerin elde ettiği avantaja rağmen, 10'a 9 puan durumu ile ödül oyununu Ünlüler kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

İlk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı konseyi toplandı. Geçtiğimiz hafta Ersin zorunlu olarak yarışmadan ayrıldığı için Acun Ilıcalı bu hafta 2 ismin aday gösterileceğini açıkladı. Survivor'da yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayları Mert ve Aycan oldu. İkinci dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımından ise eleme adayı olarak en çok Yasin'in ismi çıktı.