Yeşilçam filmleri denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri Tarık Akan olur. Genç kızların gözdesi, yakışıklı aktör ve oyuncu Tarık Akan 2016 yılında hayata gözlerini yumsa da arkasında bıraktığı filmlerle her zaman adından söz ettirmeye devam ediyor. Yıllar geçse de televizyonda oynadığı filmler yayınlandığında yeniden Tarık Akan'ın hayatına dair bilgiler merak edilerek gündemde araştırılıyor. Haberimizde eğitimden kariyeriyerine, eserlerine kadar tüm bilgileri derledik.
TARIK AKAN KİMDİR?
Asıl adı Tahsin Tarık Üregil olan Tarık Akan, 13 Aralık 1949 yılında İstanbul'da bir abla ve bir ağabeyden sonra üçüncü çocuk olarak dünyaya geldi. Babası emekli albaydır. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköy'de tamamlayan usta sanatçı Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü mezunudur. Sinema yaşantısının öncesinde Bakırköy'de cankurtaranlık ve sokaklarda işportacılık yapmıştır. 1971 yılında Ses dergisinin yarışmasında birinci seçildi ve Solan Bir Yaprak Gibi filmiyle oyunculuğa başladı. Uzun boyu ve yakışıklı görünümüyle kısa zamanda ün yaptı ve romantik jön rollerinin aranan oyuncusu oldu. Bu dönemde güldürülerde de oynayan Akan, çoğunlukla "Ferit" adlı karakterleri canlandırdı. 1970'lerin ikinci yarısından başlayarak, çeşitli toplumsal sorunların ağırlıkta olduğu, nitelikli ve iddialı filmlerde oynadı. 1991 yılında daha önceleri kendisininde okuduğu taş okulu yap işlet devret sistemi ile alarak özel taş koleji kurdu.
Eğitim konusundada diğer işlerinde olduğu gibi başarılı oldu.aziz nesinin vefatından sonra görevini devir alan oğlu ali esinden vakıf başkanlığını devir aldı.sinemacılığın kötü gittiği 1875-1980 li yıllarda ticari taksi alarak kiralama sistemi ile ticarete devam etti. 1979 yılında zorunlu askerlik görevini yedek subay olarak Denizli'de tamamlayan Akan, 1970-1975 arası yılda 12 filmde rol alarak Yeşilçam'ın en parlak günlerinde yer aldı. Emel Sayın'la ''Mavi Boncuk''ta Hülya Koçyiğit'le ''Sev Kardeşim''de, Hale Soygazi ile ''Gece Kuşu Zehra''da oynadı ve ''Hababam Sınıfı'' ile Türk sinemasının unutulmazları arasına girdi. Akan, daha sonra ''değişirken yok olmayı'' göze aldı ve mesajı olan filmler yapmaya karar verdi. Bu kararın ilk ürünü "Nehir"i Cüneyt Arkın'la birlikte oynadığı ''Maden'', ''Sürü'', ''Yol'', ''Kanal'' gibi politik filmler takip etti. 1972 yılında oynadığı film Suçlu ile 1973 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.
1982 yılında Şerif Gören ve Yılmaz Güney'in yönettiği efsane olan Yol filmi ile çok büyük başarı elde etmiş ve dünyaya adını duyurmuştur. Film 1982 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü alan tek film olmuştur ve Akan, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday olarak olmuştur. 1990 yılında başrolünü oynadığı Karartma Geceleri adlı film Yeşilçam'ın klasikleri arasında yer almıştır. Tarık Akan, Altın Portakal Film Festivali adlı ödül yarışmasında yedi ödül alan tek erkek oyuncudur.
Yazları fırsat bulduğunda Bodrum Akyarlar'da manço kulüp yanında taştan bir Rum evini restore edip dostlarını da ağırladığı bir yazlık haline getirdi. Toplam 111 sinema filmi ve 4 dizi'de rol alan oyuncunun ailesi bir kaç kuşaktır İstanbullu'dur aslen köken tarafından ise Gümüşhane'lidir.
Filmleri:
Deli Deli Olma (2009) – Mişka
Ankara Cinayeti (2006) – Kazım Orbay
Vizontele Tuuba (2003) – Güner Sernikli
Gülüm (2002) – Ali
Abdülhamit Düşerken (2002) – Mahmut Şevket Paşa
Hayal Kurma Oyunları (1999) – Baba
Eylül Fırtınası (1999) – Hüseyin Efe
Mektup (1997) – Ragıp
Antika Talanı (1997) – Anlatım
Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey (1995)
Yolcu (1994) – Makasçı
Çözülmeler (1994) – Uğur
Bir Kadın Düşmanı (1991) – Ziya
Uzun ince Bir Yol (1991) – Müşfik
Siyabend ile Heco (1991) – Siyabend
Bir Küçük Bulut (1990)
Devlerin Ölümü (1990)
Berdel (1990) – Ömer
Karartma Geceleri (1990) – Mustafa Ünal
İkili Oyunlar (1989)
İsa, Musa, Meryem (1989)
Leyla İle Mecnun (1989)
Kimlik (1989)
El Kapıları (1988)
Dönüş (1988)
Üçüncü Göz (1988) – Tunç
Yağmur Kaçakları (1987)
Skandal (1987) – Çetin
Su Da Yanar (1987) – Film yönetmeni
Çark (1987)
Kızımın Kanı (1987) – Cemil
Halkalı Köle (1986)
Adem ile Havva (1986) – Münir Kozan
Acı Dünyalar (1986) – Yusuf
Ses (1986)
Kıskıvrak (1986) – Yılmaz
Beyoğlu'nun Arka Yakası (1986) – Haydar Rıza
Bir Avuç Cennet (1985) – Kamil
Kan (1985) – Haydar Ali
Tele Kızlar (1985) – Şahin
Son Darbe (1985) – Nazmi
Paramparça (1985) – Tayfun
Pehlivan (1984) – Bilal
Yosma (1984) – Kerem
Damga (1984)
Kayıp Kızlar (1984) – Komiser Yılmaz
Alev Alev (1984) – Murat
Derman (1983) – Şehmuz
Çocuklar Çiçektir (1983)
Gecenin Sonu (1983) – Kadir
Beyaz Ölüm (1983) – Yılmaz
Arkadaşım (1982) – Ali
Kaçak (1982) – Habip
Deli Kan (1981) – Sefer
Herhangi Bir Kadın (1981) – Cemal
Yol (1981) – Seyit Ali
Adak (1979) – Müslüm
Demiryol (1979) Bülent
Maden (1978) – Nurettin
Seninle Son Defa (1978) – Uğur
Kanal (1978) – Kaymakam
Sürü (1978) – Şivan
Lekeli Melek (1978) – Salih
Şeref Sözü (1977) – Sedat
Baraj (1977) – Orhan
Bizim Kız (1977) – Murat
Babanın Evlatları (1977) – Fırıldak Ömer
Nehir (1977)
Sevgili Dayım (1977) – Tarık
Gizli Kuvvet (1976)
Cani (1976) – Murat
Kader Bağlayınca (1976) – Murat
Öyle Olsun (1976) – Ferit
Aşk Dediğin Laf Değildir (1976) – Yakup
Bizim Aile / Merhaba (1975) – Ferit
Çapkın Hırsız (1975) – Orhan
Gece Kuşu Zehra (1975) – Ferit
Delisin (1975) – Ferit
Evcilik Oyunu (1975) – Adnan
Ah Nerede (1975) – Ferit
Hababam Sınıfı (1974) – Damat Ferit
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975) – Damat Ferit
Ateş Böceği (1975) – Tarık
Esir Hayat (1974) – Mühendis Aydın
Memleketim (1974) – Mehmet
Kanlı Deniz (1974) – Ahmet
Yaz Bekarı (1974) – Orhan Güven
Mavi Boncuk (1974) – Yakışıklı
Mahçup Delikanlı (1974) – Metin
Boşver Arkadaş (1974) – Ferit
Yeryüzünde Bir Melek (1973) – Ömer
Umut Dünyası (1973) – Ahmet
Yalancı Yarim (1973) – Ferdi
Canım Kardeşim (1973) – Murat
Bebek Yüzlü (1973) – Murat
Oh Olsun (1973) – Ferit
Sisli Hatıralar (1972) – Hakan
Azat Kuşu (1972)
Kaderimin Oyunu (1972) – Tarık
Suçlu (1972)
Para (1972) – Murat
Aşkların En Güzeli (1972) – Ali Yanyalı
Üç Sevgili (1972) – Ali
Sev Kardeşim (1972) – Ferit
Tatlı Dillim (1972) – Ferit
Feryat (1972) – Ferdi
Emin (1971) – Metin
Beyoğlu Güzeli (1971) – Ferit
Vefasız (1971) – Halil
Melek mi, Şeytan mı? (1971) – Sedat
Solan Bir Yaprak Gibi (2009)
TV Dizileri:
Ahh İstanbul (2006) – Marmara Eşref
Gece Yürüyüşü (2004) – Sinan
Koçum Benim (2002) – Koç Can
Taşların Sırrı (1992) – Kuray