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    • 13.05.2020 11:11
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    nereli, boyu kaç? Ah Nerede filminin yakışıklısı ...

    Yeşilçam filmlerinin gözde yakışıklısı Tarık Akan, unutulmaz isimlerden biridir. Bir döneme başarılı oyunculuğu, yakışıklı olması ve uzun boyu ile damga vuran Tarık Akan’ın hayatına dair bilgiler hala merak edilerek araştırılıyor. Televizyonda Ah Nerede filminin yayınlanmasıyla birlikte başrol oyuncusu Tarık Akan da yeniden gündem oldu. Aramızdan ayrılsa da unutulmayan ünlü oyuncunun boyunun kaç olduğu, şimdiki hali, aslen nereli olduğu gibi daha pek çok sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

    Tarık Akan kimdir, nereli, boyu kaç?

    Yeşilçam filmleri denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri Tarık Akan olur. Genç kızların gözdesi, yakışıklı aktör ve oyuncu Tarık Akan 2016 yılında hayata gözlerini yumsa da arkasında bıraktığı filmlerle her zaman adından söz ettirmeye devam ediyor. Yıllar geçse de televizyonda oynadığı filmler yayınlandığında yeniden Tarık Akan'ın hayatına dair bilgiler merak edilerek gündemde araştırılıyor. Haberimizde eğitimden kariyeriyerine, eserlerine kadar tüm bilgileri derledik.

    TARIK AKAN KİMDİR?

    Asıl adı Tahsin Tarık Üregil olan Tarık Akan, 13 Aralık 1949 yılında İstanbul'da bir abla ve bir ağabeyden sonra üçüncü çocuk olarak dünyaya geldi. Babası emekli albaydır. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköy'de tamamlayan usta sanatçı Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü mezunudur. Sinema yaşantısının öncesinde Bakırköy'de cankurtaranlık ve sokaklarda işportacılık yapmıştır. 1971 yılında Ses dergisinin yarışmasında birinci seçildi ve Solan Bir Yaprak Gibi filmiyle oyunculuğa başladı. Uzun boyu ve yakışıklı görünümüyle kısa zamanda ün yaptı ve romantik jön rollerinin aranan oyuncusu oldu. Bu dönemde güldürülerde de oynayan Akan, çoğunlukla "Ferit" adlı karakterleri canlandırdı. 1970'lerin ikinci yarısından başlayarak, çeşitli toplumsal sorunların ağırlıkta olduğu, nitelikli ve iddialı filmlerde oynadı. 1991 yılında daha önceleri kendisininde okuduğu taş okulu yap işlet devret sistemi ile alarak özel taş koleji kurdu.

    Eğitim konusundada diğer işlerinde olduğu gibi başarılı oldu.aziz nesinin vefatından sonra görevini devir alan oğlu ali esinden vakıf başkanlığını devir aldı.sinemacılığın kötü gittiği 1875-1980 li yıllarda ticari taksi alarak kiralama sistemi ile ticarete devam etti. 1979 yılında zorunlu askerlik görevini yedek subay olarak Denizli'de tamamlayan Akan, 1970-1975 arası yılda 12 filmde rol alarak Yeşilçam'ın en parlak günlerinde yer aldı. Emel Sayın'la ''Mavi Boncuk''ta Hülya Koçyiğit'le ''Sev Kardeşim''de, Hale Soygazi ile ''Gece Kuşu Zehra''da oynadı ve ''Hababam Sınıfı'' ile Türk sinemasının unutulmazları arasına girdi. Akan, daha sonra ''değişirken yok olmayı'' göze aldı ve mesajı olan filmler yapmaya karar verdi. Bu kararın ilk ürünü "Nehir"i Cüneyt Arkın'la birlikte oynadığı ''Maden'', ''Sürü'', ''Yol'', ''Kanal'' gibi politik filmler takip etti. 1972 yılında oynadığı film Suçlu ile 1973 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

    1982 yılında Şerif Gören ve Yılmaz Güney'in yönettiği efsane olan Yol filmi ile çok büyük başarı elde etmiş ve dünyaya adını duyurmuştur. Film 1982 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü alan tek film olmuştur ve Akan, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday olarak olmuştur. 1990 yılında başrolünü oynadığı Karartma Geceleri adlı film Yeşilçam'ın klasikleri arasında yer almıştır. Tarık Akan, Altın Portakal Film Festivali adlı ödül yarışmasında yedi ödül alan tek erkek oyuncudur.

    Yazları fırsat bulduğunda Bodrum Akyarlar'da manço kulüp yanında taştan bir Rum evini restore edip dostlarını da ağırladığı bir yazlık haline getirdi. Toplam 111 sinema filmi ve 4 dizi'de rol alan oyuncunun ailesi bir kaç kuşaktır İstanbullu'dur aslen köken tarafından ise Gümüşhane'lidir.



    Filmleri:
    Deli Deli Olma (2009) – Mişka
    Ankara Cinayeti (2006) – Kazım Orbay
    Vizontele Tuuba (2003) – Güner Sernikli
    Gülüm (2002) – Ali
    Abdülhamit Düşerken (2002) – Mahmut Şevket Paşa
    Hayal Kurma Oyunları (1999) – Baba
    Eylül Fırtınası (1999) – Hüseyin Efe
    Mektup (1997) – Ragıp
    Antika Talanı (1997) – Anlatım
    Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey (1995)
    Yolcu (1994) – Makasçı
    Çözülmeler (1994) – Uğur
    Bir Kadın Düşmanı (1991) – Ziya
    Uzun ince Bir Yol (1991) – Müşfik
    Siyabend ile Heco (1991) – Siyabend
    Bir Küçük Bulut (1990)
    Devlerin Ölümü (1990)
    Berdel (1990) – Ömer
    Karartma Geceleri (1990) – Mustafa Ünal
    İkili Oyunlar (1989)
    İsa, Musa, Meryem (1989)
    Leyla İle Mecnun (1989)
    Kimlik (1989)
    El Kapıları (1988)
    Dönüş (1988)
    Üçüncü Göz (1988) – Tunç
    Yağmur Kaçakları (1987)
    Skandal (1987) – Çetin
    Su Da Yanar (1987) – Film yönetmeni
    Çark (1987)
    Kızımın Kanı (1987) – Cemil
    Halkalı Köle (1986)
    Adem ile Havva (1986) – Münir Kozan
    Acı Dünyalar (1986) – Yusuf
    Ses (1986)
    Kıskıvrak (1986) – Yılmaz
    Beyoğlu'nun Arka Yakası (1986) – Haydar Rıza
    Bir Avuç Cennet (1985) – Kamil
    Kan (1985) – Haydar Ali
    Tele Kızlar (1985) – Şahin

    Son Darbe (1985) – Nazmi
    Paramparça (1985) – Tayfun
    Pehlivan (1984) – Bilal
    Yosma (1984) – Kerem
    Damga (1984)
    Kayıp Kızlar (1984) – Komiser Yılmaz
    Alev Alev (1984) – Murat
    Derman (1983) – Şehmuz
    Çocuklar Çiçektir (1983)
    Gecenin Sonu (1983) – Kadir
    Beyaz Ölüm (1983) – Yılmaz
    Arkadaşım (1982) – Ali
    Kaçak (1982) – Habip
    Deli Kan (1981) – Sefer
    Herhangi Bir Kadın (1981) – Cemal
    Yol (1981) – Seyit Ali
    Adak (1979) – Müslüm
    Demiryol (1979) Bülent
    Maden (1978) – Nurettin
    Seninle Son Defa (1978) – Uğur
    Kanal (1978) – Kaymakam
    Sürü (1978) – Şivan
    Lekeli Melek (1978) – Salih
    Şeref Sözü (1977) – Sedat
    Baraj (1977) – Orhan
    Bizim Kız (1977) – Murat
    Babanın Evlatları (1977) – Fırıldak Ömer
    Nehir (1977)
    Sevgili Dayım (1977) – Tarık
    Gizli Kuvvet (1976)
    Cani (1976) – Murat
    Kader Bağlayınca (1976) – Murat
    Öyle Olsun (1976) – Ferit
    Aşk Dediğin Laf Değildir (1976) – Yakup
    Bizim Aile / Merhaba (1975) – Ferit
    Çapkın Hırsız (1975) – Orhan
    Gece Kuşu Zehra (1975) – Ferit
    Delisin (1975) – Ferit
    Evcilik Oyunu (1975) – Adnan
    Ah Nerede (1975) – Ferit
    Hababam Sınıfı (1974) – Damat Ferit
    Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975) – Damat Ferit
    Ateş Böceği (1975) – Tarık
    Esir Hayat (1974) – Mühendis Aydın
    Memleketim (1974) – Mehmet
    Kanlı Deniz (1974) – Ahmet
    Yaz Bekarı (1974) – Orhan Güven
    Mavi Boncuk (1974) – Yakışıklı
    Mahçup Delikanlı (1974) – Metin
    Boşver Arkadaş (1974) – Ferit
    Yeryüzünde Bir Melek (1973) – Ömer
    Umut Dünyası (1973) – Ahmet
    Yalancı Yarim (1973) – Ferdi
    Canım Kardeşim (1973) – Murat
    Bebek Yüzlü (1973) – Murat
    Oh Olsun (1973) – Ferit
    Sisli Hatıralar (1972) – Hakan
    Azat Kuşu (1972)
    Kaderimin Oyunu (1972) – Tarık
    Suçlu (1972)
    Para (1972) – Murat
    Aşkların En Güzeli (1972) – Ali Yanyalı
    Üç Sevgili (1972) – Ali
    Sev Kardeşim (1972) – Ferit
    Tatlı Dillim (1972) – Ferit
    Feryat (1972) – Ferdi
    Emin (1971) – Metin
    Beyoğlu Güzeli (1971) – Ferit
    Vefasız (1971) – Halil
    Melek mi, Şeytan mı? (1971) – Sedat
    Solan Bir Yaprak Gibi (2009)

    TV Dizileri:
    Ahh İstanbul (2006) – Marmara Eşref
    Gece Yürüyüşü (2004) – Sinan
    Koçum Benim (2002) – Koç Can
    Taşların Sırrı (1992) – Kuray
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