TARIK AKAN KİMDİR?



Asıl adı Tahsin Tarık Üregil olan Tarık Akan, 13 Aralık 1949 yılında İstanbul'da bir abla ve bir ağabeyden sonra üçüncü çocuk olarak dünyaya geldi. Babası emekli albaydır. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköy'de tamamlayan usta sanatçı Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü mezunudur. Sinema yaşantısının öncesinde Bakırköy'de cankurtaranlık ve sokaklarda işportacılık yapmıştır. 1971 yılında Ses dergisinin yarışmasında birinci seçildi ve Solan Bir Yaprak Gibi filmiyle oyunculuğa başladı. Uzun boyu ve yakışıklı görünümüyle kısa zamanda ün yaptı ve romantik jön rollerinin aranan oyuncusu oldu. Bu dönemde güldürülerde de oynayan Akan, çoğunlukla "Ferit" adlı karakterleri canlandırdı. 1970'lerin ikinci yarısından başlayarak, çeşitli toplumsal sorunların ağırlıkta olduğu, nitelikli ve iddialı filmlerde oynadı. 1991 yılında daha önceleri kendisininde okuduğu taş okulu yap işlet devret sistemi ile alarak özel taş koleji kurdu.



Eğitim konusundada diğer işlerinde olduğu gibi başarılı oldu.aziz nesinin vefatından sonra görevini devir alan oğlu ali esinden vakıf başkanlığını devir aldı.sinemacılığın kötü gittiği 1875-1980 li yıllarda ticari taksi alarak kiralama sistemi ile ticarete devam etti. 1979 yılında zorunlu askerlik görevini yedek subay olarak Denizli'de tamamlayan Akan, 1970-1975 arası yılda 12 filmde rol alarak Yeşilçam'ın en parlak günlerinde yer aldı. Emel Sayın'la ''Mavi Boncuk''ta Hülya Koçyiğit'le ''Sev Kardeşim''de, Hale Soygazi ile ''Gece Kuşu Zehra''da oynadı ve ''Hababam Sınıfı'' ile Türk sinemasının unutulmazları arasına girdi. Akan, daha sonra ''değişirken yok olmayı'' göze aldı ve mesajı olan filmler yapmaya karar verdi. Bu kararın ilk ürünü "Nehir"i Cüneyt Arkın'la birlikte oynadığı ''Maden'', ''Sürü'', ''Yol'', ''Kanal'' gibi politik filmler takip etti. 1972 yılında oynadığı film Suçlu ile 1973 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.



1982 yılında Şerif Gören ve Yılmaz Güney'in yönettiği efsane olan Yol filmi ile çok büyük başarı elde etmiş ve dünyaya adını duyurmuştur. Film 1982 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü alan tek film olmuştur ve Akan, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday olarak olmuştur. 1990 yılında başrolünü oynadığı Karartma Geceleri adlı film Yeşilçam'ın klasikleri arasında yer almıştır. Tarık Akan, Altın Portakal Film Festivali adlı ödül yarışmasında yedi ödül alan tek erkek oyuncudur.



Yazları fırsat bulduğunda Bodrum Akyarlar'da manço kulüp yanında taştan bir Rum evini restore edip dostlarını da ağırladığı bir yazlık haline getirdi. Toplam 111 sinema filmi ve 4 dizi'de rol alan oyuncunun ailesi bir kaç kuşaktır İstanbullu'dur aslen köken tarafından ise Gümüşhane'lidir.