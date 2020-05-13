Ersin Korkut'un köpeği neden öldü? Ersin Korkut neden ayrıldı? Mess’in öldüğü Ersin Korkut’a açıklandı mı?

Ersin Korkut köpeği neden öldü? Ersin Korkut neden ayrıldı? Mess'in öldüğü Ersin Korkut'a açıklandı mı? Sakatlığa nedeniyle Survivor'a veda eden Ersin Korkut'un, konsey sırasında köpeğiyle ilgili söylediği sözler konsey gecesine damga vurdu. Sevilen yarışmacının Mess isimli köpeği geçtiğimiz haftalarda ölmüştü ancak bu durum Ersin Korkut'a açıklanmamıştı.
ERSİN KORKUT'UN KÖPEĞİ NEDEN ÖLDÜ?
Ersin Korkut'un köpeği Mes, yarışma başladıktan bir hafta sonra araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.
ERSİN KORKUT: MES BENİ TANIYACAK MI MERAK EDİYORUM
Ersin Korkut'un çok sevdiği köpeği Mes, Survivor başladıktan bir hafta sonra ölmüştü. Ersin'e ise bu acı haber söylenmemişti.
Döndüğünde Mes ile Türkiye'yi gezmek için karavan aldığını söyleyen Ersin, "Beni tanıyacak mı çok merak ediyorum" dedi. Ersin'in köpeğiyle ilgili sözleri karşısında Acun Ilıcalı da ağlamamak için kendini zor tuttu.
Ersin'in "Köpeğimi acaip özlemiştim. Hiç bu kadar sakal hiç bırakmamıştım. Bakalım gidince beni tanıyacak mı? Mes diyince bana bakacak mı? Bunları çok merak ediyorum. Annem çok köpek sevmediğinden dolayı onunla gezmek için bir karavan almıştım. Dönünce Mes ile gezmeyi planlıyorum" sözleri ise Acun Ilıcalı'yı ve Survivor seyircilerini duygulandırdı.
ERSİN KORKUT NEDEN AYRILDI?
Ünlüler ile Gönüllüler'in kıyasıya mücadele ettiği 'da dün akşam eleme heyecanı vardı. Mert ve Berkan'ın aday olduğu geceye, Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama ve yarışmacıların gözyaşları damga vurdu. Ersin Korkut, sakatlığı nedeniyle Survivor'a veda etti. Ersin, futbol oyununda yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle son oyunlarda koşmakta zorlanıyordu.
ACUN ILICALI DUYGULANDI
Acun Ilıcalı, üzüntüsünü "Çok sevdiğim beni hayran bırakan bir yarışmacım veda etmek zorunda. Açık söyleyeyim bu sezon Survivor'da benim için en beklenmedik veda oldu. Belki de en üzüldüğüm veda diyebiliriz. Kelime bulamıyorum, öyle bir üzüldüm ki anlatamıyorum... Bu kadar güzeliğin üstüne Survivor böyle bitmemeliydi." sözleriyle dile getirdi.
Konseyin son dakikalarında Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'a "Yarın arkadaşlar bizi bir araya getirecekler. Seninle konuşmamız gereken bir konu var" dedi. Ilıcalı'nın sözleri 'Mes'in ölüm haberini verecek' şeklinde yorumlandı.
SURVIVOR ERSİN KORKUT KİMDİR?
Ersin Korkut, 1977 yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. 5 kardeştirler. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışan Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı. Yılmaz Erdoğan dayısının oğludur.
İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Korkut'un şansı, akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile döndü. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, kendisine yeni kariyer olarak oyunculuğu seçti.
İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve "Doktor Bu Ne?" repliği ile izleyicileri güldüren genç oyuncu, 2004 yılında, Sevinçli Haller adlı mini T.V. serisi ile televizyon dünyasına adım attı.
2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayat filmlerinde rol aldı.
Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer aldı.