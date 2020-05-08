Survivor Elif Gören kimdir? Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da dün akşam Nisa Bölükbaşı ve Evrim Keklik; Acun Medya'dan Acun Ilıcalı ve İrem Kanan arasında bir voleybol maçı oynandı. Karşılaşmayı 3-2 Acun Medya takımı kazandı. Yarışmanının yayınlandığı saatlerde yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Survivor'da dikkat çeken isimlerden birisi ise Elif Gören. Peki, Survivor Elif Gören kimdir? Elif Gören kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği nedir?

SURVİVOR ELİF GÖREN KİMDİR?

14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.

1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.