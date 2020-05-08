Survivor Elif Gören kimdir? Elif Yıldırım Gören kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da dün akşam Nisa Bölükbaşı ve Evrim Keklik; Acun Medya'dan Acun Ilıcalı ve İrem Kanan arasında bir voleybol maçı oynandı. Karşılaşmayı 3-2 Acun Medya takımı kazandı. Yarışmanının yayınlandığı saatlerde yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Survivor'da dikkat çeken isimlerden birisi ise Elif Gören. Peki, Survivor Elif Gören kimdir? Elif Gören kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği nedir?
SURVİVOR ELİF GÖREN KİMDİR?
14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.
1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.
Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
7 MAYIS SURVİVOR VOLEYBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?
7 Mayıs Survivor voleybol maçını hangi takımın kazandığı belli oldu. İki takım arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Karşılaşmayı 3-2 Acun Medya takımı kazandı.
SURVİVOR TEK TAŞ YÜZÜK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın 68. bölümünde yarışmacılar tarihi ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Ödül ise Anneler Günü'ne özel olarak seçildi. Kazanan takımın annelerine 1'er karat tek taş verilecek. 5'te biten oyunda kazanan takım Gönüllüler oldu.
6 MAYIS SURVİVOR SEMBOL OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da kadın yarışmacılardan sembolü Nisa kazanırken, Survivor'da erkek yarışmacılardan sembolü Yasin kazandı.
SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor'da adaya veda eden isim Aşkım oldu.
Survivor'da haftanın SMS sıralaması ve birincisi belli oldu. Ünlüler takımından en çok SMS'i alan isimler sırasıyla Mert, Ersin ve Aycan oldu. Gönüllüler takımından ise Barış ve Ardahan en çok SMS'i alan isimler oldu. Survivor'da haftanın ilk eleme adayları gönüllüler takımından Berkan ve ünlüler takımından Mert olmuştu. Yarışmanın diğer eleme adayları ise SMS oylaması sonrası belli oldu.