Survivor son bölümde neler yaşandı? Survivor 6 Mayıs ödül oyununu kim kazandı?

Parkurların gittikçe zorlaştığı Survivor yarışmasında heyecan dolu ödül oyunu oynandı. Yarışmacıların gergin dakikalar da yaşadığı Survivor'da özellikle Yasin ve Mert'in tartışması damga vurdu. İkili arasında çıkan gerginliği diğer yarışmacılar bastırmaya çalıştı. Peki Survivor son bölümdeki ödül oyununu Ünlüler mi yoksa Gönüllüler takımı mı kazandı? Çok büyük önem taşıyan Survivor sembol ödülünin bir kadın bir de erkek kazananı oldu. Peki Survivor sembol ödülünü hangi yarışmacılar kazandı? İşte merak edilenler…
SURVİVOR YASİN İLE MERT ARASINDA GERGİNLİK!
Survivor 2020'nin sembol oyununda Yasin Obuz ile Ersin Korkut arasındaki erkekler sembol finalinde tartışma yaşandı. Takım arkadaşını desteklerken, Yasin'e de sözlü sataşan Mert , oyun anında ve sonrasında Yasin'in tepkisiyle karşılaştı. 'Eğer diskalifiye olmasa var ya bu işin içinde, ben yapacağımı biliyorum' diyen Yasin'e Yunus Emre de karşılık verince tansiyon daha da yükseldi. Yasin'i ve Yunus Emre'yi araya giren diğer yarışmacılar sakinleştirdi.
SURVİVOR TEK TAŞ YÜZÜK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın 68. bölümünde yarışmacılar tarihi ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Ödül ise Anneler Günü'ne özel olarak seçildi. Kazanan takımın annelerine 1'er karat tek taş verilecek. 5'te biten oyunda kazanan takım Gönüllüler oldu.
6 MAYIS SURVİVOR SEMBOL OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da kadın yarışmacılardan sembolü Nisa kazanırken, Survivor'da erkek yarışmacılardan sembolü Yasin kazandı.
SURVİVOR NİSA KİMDİR?
Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.