TikTok uygulaması gün geçtikçe daha popüler hale geliyor, özellikle genç nesil sıkça kullanıyor. İstedikleri konularda özgürce videolarını yayınlayan TikTok sevenleri, uygulamada fenomen olan Ayda Kutay hakkındak bilgileri de merak ediyor. Osmanlı torununun sevgilisi olduğuna dair söylentiler çıksa da sevgilisinin kim olduğu bilinmeyen Ayda Kutay'ın hayatına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Aynı zamanda TikTok uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Sorusunun yanıtı da derledik.
AYDA KUTAY KİMDİR?
1996 yılının Ocak ayında İstanbul'da dünyaya gelen Ayda Kutay Oğlak burcudur. Doğum yeri'nin bir çok kaynakta aslen Malatya olduğu iddia edilmektedir, ancak doğruluğu netlik kazanmadığı için İstanbul olarak belirtilmiştir.
Boyu 1.72 cm, kilosu ise 49'dur. Anne ve babasından ayrı olarak yaşantısını sürdüren ünlü isim sıkı bir sosyal medya kullanıcısıdır. 2018 yılı itibariyle instagram sosyal medya hesabında takipçi sayısı 143 Bin civarındadır.
Özellikle dudak dolgusu ve dövmeleri ile takipçileri tarafından büyük beğeni ile karşılanmaktadır.
Sıkça eski hali ve estetik yaptırdığı gibi konular ile gündeme gelen Kutay yaptığı makyajlar ilede takipçileri tarafından ilgi ile takip edilmektedir.
Eğitim hayatını İstanbul Bilgi Üniversitesinde sürdürdüğü belirtilmektedir. Bahar Çelebi, Tuna İpek, Öykü Berkan, Rızacan Durmuş, Mira İpek, Alihan Kalkan, Okan Öcal, Veysel Demir, Öznur Garip ve daha bir çok fenomen isimle arkadaştır.
TİKTOK NEDİR?
Kısa videoların paylaşıldığı uygulamada videolar 15 saniyelik olarak yükleniyor. İsterseniz özel etiket filtreleri, çıkartmalar ya da etiketleri, istenilen müziği ya da sesi videoya ekleyebiliyorsunuz.
Ekstra olarak video kesme, birleştirme gibi seçenekler de sunan uygulama; yüklenen videonun Instagram, Youtube gibi kanallarda da paylaşım yapılmasına olanak tanıyor.
Başkalarının paylaştığı videoların da izlenebildiği TikTok uygulaması, 13 yaş kişilerin kullanımına açık olsa da altındaki kişilerin videolarına da rastlamak mümkün. Her türlü paylaşım yapılabildiği için ailelerin çocuklarına bu konuda dikkatli yaklaşmaları önem kazanıyor.
TİKTOK UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?
Uygulamayı indirdikten sonra telefon, mail ya da sosyal medya hesabı aracılığıyla uygulamaya üye olmak gerekiyor. Sol alttaki mercek simgesinden farklı profilleri aratarak paylaşımlarını incelemek mümkün.
Sağ alttaki mesaj simgesi ise size gelen mesajları ve bildirimleri ifade ediyor. Alt menüde 4 işaretine tıklayarak videolarınızı oluşturabiliyorsunuz. İsterseniz galeriden hazır video da çekip paylaşım yapabilirsiniz.