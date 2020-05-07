AYDA KUTAY KİMDİR?



1996 yılının Ocak ayında İstanbul'da dünyaya gelen Ayda Kutay Oğlak burcudur. Doğum yeri'nin bir çok kaynakta aslen Malatya olduğu iddia edilmektedir, ancak doğruluğu netlik kazanmadığı için İstanbul olarak belirtilmiştir.

Boyu 1.72 cm, kilosu ise 49'dur. Anne ve babasından ayrı olarak yaşantısını sürdüren ünlü isim sıkı bir sosyal medya kullanıcısıdır. 2018 yılı itibariyle instagram sosyal medya hesabında takipçi sayısı 143 Bin civarındadır.

Özellikle dudak dolgusu ve dövmeleri ile takipçileri tarafından büyük beğeni ile karşılanmaktadır.

Sıkça eski hali ve estetik yaptırdığı gibi konular ile gündeme gelen Kutay yaptığı makyajlar ilede takipçileri tarafından ilgi ile takip edilmektedir.

Eğitim hayatını İstanbul Bilgi Üniversitesinde sürdürdüğü belirtilmektedir. Bahar Çelebi, Tuna İpek, Öykü Berkan, Rızacan Durmuş, Mira İpek, Alihan Kalkan, Okan Öcal, Veysel Demir, Öznur Garip ve daha bir çok fenomen isimle arkadaştır.