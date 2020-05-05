RAMAZAN İMSAKİYE
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Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin süper mini elbisesi ile yeni yaşını kutladı! 'Evde bile iddialı'

Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Ceren karakteri ile adından sıkça söz ettiren Bahar Şahin, yeni yaşını evde kutladı. Koronavirüs nedeni ile bir süredir ev karantinasında olan Bahar Şahin, Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Göğüs dekolteli süper mini elbisesi ile evde pasta kesen Bahar Şahin kaç yaşına girdi? Oyunculuğundaki başarısının yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken Bahar Şahin'in, "Yeni yaşıma evde girmek de varmış. Teşekkür ederim koronavirüs! Sayende daha evcimen bir insan oldum." notuyla paylaştığı fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı. Peki Bahar Şahin kimdir ve kaç yaşında?

05.05.2020 12:33 - Son Güncelleme: 05.05.2020 13:13
Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin süper mini elbisesi ile yeni yaşını kutladı! 'Evde bile iddialı'

Bahar Şahin yaş gününü koronavirüs nedeni ile evinde kutladı. Son olarak Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Ceren karakteri ile dikkat çeken Bahar Şahin, doğum günü için giydiği süper mini elbisesi ve makyajı ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

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Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin süper mini elbisesi ile yeni yaşını kutladı! 'Evde bile iddialı'

2 arkadaşı ile birlikte ev karantinasında olan oyuncu Bahar Şahin, yeni yaşı için evde hazırlık yaptı.

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin süper mini elbisesi ile yeni yaşını kutladı! 'Evde bile iddialı'

Mavi elbisesi ve makyajı ile dikkat çeken Şahin, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin süper mini elbisesi ile yeni yaşını kutladı! 'Evde bile iddialı'

"TEŞEKKÜR EDERİM KORONAVİRÜS"

Şahin, yaptığı paylaşıma şu notu düştü: Yeni yaşıma evde girmek de varmış. Teşekkür ederim koronavirüs! Sayende daha evcimen bir insan oldum.

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin süper mini elbisesi ile yeni yaşını kutladı! 'Evde bile iddialı'

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinlidir. Oyunculuk eğitimi almış olan Bahar Güven, ilk oyunculuk deneyimini O Hayat Benim dizisi ile yaşamış, daha sonra Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi yapımlarda yer almıştır.

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