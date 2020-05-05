Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin süper mini elbisesi ile yeni yaşını kutladı! 'Evde bile iddialı'

Bahar Şahin yaş gününü koronavirüs nedeni ile evinde kutladı. Son olarak Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Ceren karakteri ile dikkat çeken Bahar Şahin, doğum günü için giydiği süper mini elbisesi ve makyajı ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.