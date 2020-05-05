Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin süper mini elbisesi ile yeni yaşını kutladı! 'Evde bile iddialı'
Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Ceren karakteri ile adından sıkça söz ettiren Bahar Şahin, yeni yaşını evde kutladı. Koronavirüs nedeni ile bir süredir ev karantinasında olan Bahar Şahin, Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Göğüs dekolteli süper mini elbisesi ile evde pasta kesen Bahar Şahin kaç yaşına girdi? Oyunculuğundaki başarısının yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken Bahar Şahin'in, "Yeni yaşıma evde girmek de varmış. Teşekkür ederim koronavirüs! Sayende daha evcimen bir insan oldum." notuyla paylaştığı fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı. Peki Bahar Şahin kimdir ve kaç yaşında?
05.05.2020 12:33
- Son Güncelleme: 05.05.2020 13:13
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