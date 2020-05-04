Tamer Karadağlı’nın kızı köşe yazarı oldu! Zeyno Karadağlı kimdir?

Gündemde en çok araştırılan isimlerden biri Zeyno Karadağlı oldu. Pek çok dizideki usta oyunculuğu ile hafızalara kazınan, Çocuklar Duymasın dizisiyle ise bir döneme damgasını vuran Tamer Karadağlı'nın kızı da kendisinin izinden gidiyor. Dublaj ve seslendirmelerin yanı sıra köşe yazarlığına başladığı duyulan Zeyno Karadağlı gündem konusu oldu. Tamer Karadağlı kızının yazısını sosyal medya hesabından paylaşarak ne kadar duygulandığını dile getirdi. Tamer Karadağlı'nın hayatına dair merak edilen bilgileri de haberimizde bulabilirsiniz.
KÖŞE YAZISI ÇIKAN ZEYNO KARADAĞLI KİMDİR?
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü sekizinci sınıf öğrencisi olan Zeyno, piyano çalması, resim çalışmaları, dublaj ve seslendirme yapmasının yanı sıra yazar tarafını da göstermiş oldu. Daha 14 yaşında olan Zeyno Karadağlı, anne ve babasını gurulandırdı. Zeyno Karadağlı'nın 'Bence Covid-19' başlıklı ilk köşe yazısı Gazeteciler Cemiyeti'nin çıkarttığı 24 saat gazetesinde yayınlandı.
"ANNE BABASI OLARAK ÇOK GURURLUYUZ"
Tamer Karadağlı kızı ile bir kez daha gururlandığını belirterek "Annesi de bende onun en iyi şekilde yetişmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Zeyno çok sakin yapılı ve becerikli bir genç. Severek yaptığı her şeyi başarılı bir şekilde yapıyor. Anne babası olarak çok gururluyuz" dedi.
TAMER KARADAĞLI KİMDİR?
Tamer Karadağlı; 24 Mayıs 1967 tarihinde genç bir anne babanın ilk evladı olarak Ankara'da doğdu. Aslen Azeri kökenli Kars Sarıkamışlıdır. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Tamer Karadağlı, İlkokulaAmerika'da başladı, Lise yıllarına kadar Amerika'da yaşamış sonra Türkiye'ye dönmüş ve TED Ankara Koleji'ne yazılmış; Tamer Karadağlı'nın kendi deyimi ile Türkiye'ye geldigi ilk yıllar biraz zor geçti, dayanamayıp Amerika'ya dönen Karadağlı lise sonda kesin dönüş yaptığı Türkiye'de Çankaya Lisesi'nden mezun oldu. Sinema sevdası o yıllarda basladı. Daha sonra Bilkent Üniversitesi Sahne ve Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.
İlk filmini 1993 yılında çevirdi. TRT'de yıllarca oynayan "Ferhunde Hanımlar" dizisinde Dr. Selçuk rolü ile ün kazandı. Üniversite yıllarında başladığı seslendirme işini başarı ile devam ettirdi.Robert De Niro, Marlon Brando'nun gençliğini, Al Pacino, Antonio Banderas, Michael Madsen, Kevin Kostner,Clint Eastwood, Mel Gibson, George Clooney gibi sanatçıları seslendirdi.
1200 bölüm süren kaliteli bir TRT yapımı olan Ferhunde Hanımlar dizisindeki Dr. Selçuk rolünden sonra Tamer Karadağlı için İstanbul macerası "Çocuklar Duymasın" adlı dizisindeki Pınar Altuğ ile başrolde oynadığı "TAŞ FIRIN" Haluk rolü ile ile başladı.
Tamer Karadağlı, 8 farklı İngilizce lehçesini konuşmaktadır.
Reklam filmlerinde de yer alan Karadağlı, oyunculuk dışında bir çok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yaptı.
2012 yılının başında Yönetmen koltuğuna da oturan Tamer Karadağlı, "Süpertürk" adlı bir film çevirdi. Murat Serezli'nin de oynadığı filmde Tamer Karadağlı hem yönetmen hem de oyuncu oldu.
Seslendirme sanatçısı Arzu Balkan ile 30 Kasım 2002 de evlenip, 24 Nisan 2007de boşandı. 2 Temmuz 2006'da kızları Zeyno dünyaya geldi.
2007 yılında oyuncu Deniz Uğur ile birlikte oldu.
Tamer Karadağlı'nın TST Gıda ve Su Sanayi adlı şirketi var. Ayrıca Türk Patent Ensitüsü'nden su sektöründe kullanılmak üzere 'Suna' ve 'Artı' markalarını koruma altına aldırdı. Faaliyetlerine devam eden şirketi küçük yatırımlarla büyütmeye çalışıyor.
İki tane Harley Davidson motosikleti var vakit buldukça onlarla geziyor.
Tamer Karadağlı, 11 Ekim 2014 tarihinde Bursa'nın İznik ilçesinde motosikletli 35 kişilik arkadaş grubu ile gezerken motorsikleti ile virajı alamayınca düştü. Yaralanan Karadağlı daha sonra çağrılan özel bir helikopter ile İstanbul'da özel bir hastaneye götürüldü.
Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:
2010 - Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Tiyatro Kedi
1999 - Dolu Düşün Boş Konuş : Steven Berkoff - Oyun Atölyesi
1997 - Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman - Tiyatro Bakış
1996 - Saat 9.05 : Nezihe Araz - Tiyatro Bakış
1995 - Cahide : Nezihe Araz - Tiyatro Bakış
1992 - Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu
Filmleri :
2015 - Yenilmezler: Ultron Çağı(Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
2014 - Böcek (Sinema Filmi)
2012 - SüperTürk
2012 - Güven Bana
2012 - Acayip Hikayeler
2011 - Adım Bayram Bayram
2010 - Çocuklar Duymasın
2010 - Memlekette Demokrasi Var
2009 - Hıçkırık
2009 - Sağlık Olsun
2009 - Altın Kızlar- 2009 (Konuk Oyuncu)
2009 - Suluboya
2009 - Ah Kalbim
2008 - Son Ağa
2008 - Kiralık Oda 2008
2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım
2007 - Fedai
2007 - Living & Dying
2006 - Sınavdan Sonra
2006 - Hayatım Sana Feda
2006 - Arka Sokaklar
2005 - Beyza'nın Kadınları
2004 - Şans Kapıyı Kırınca
2004 - Yağmur Zamanı
2003 - Bir Tutam Baharat -
2002 - En Son Babalar Duyar
2002 - Çocuklar Duymasın
2001 - Nasıl Evde Kaldım
2000 - Artık Sevmeyeceğim
2000 - Sarı Evin Esrarı
2000 - Şaşı Felek Çıkmazı
1999 - Demir Leblebi
1999 - Babam Olur musun?
1993 - Ferhunde Hanımlar