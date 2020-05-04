Tamer Karadağlı’nın kızı köşe yazarı oldu! Zeyno Karadağlı kimdir?

Tamer Karadağlı, 8 farklı İngilizce lehçesini konuşmaktadır.

Reklam filmlerinde de yer alan Karadağlı, oyunculuk dışında bir çok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yaptı.

2012 yılının başında Yönetmen koltuğuna da oturan Tamer Karadağlı, "Süpertürk" adlı bir film çevirdi. Murat Serezli'nin de oynadığı filmde Tamer Karadağlı hem yönetmen hem de oyuncu oldu.

Seslendirme sanatçısı Arzu Balkan ile 30 Kasım 2002 de evlenip, 24 Nisan 2007de boşandı. 2 Temmuz 2006'da kızları Zeyno dünyaya geldi.

2007 yılında oyuncu Deniz Uğur ile birlikte oldu.

Tamer Karadağlı'nın TST Gıda ve Su Sanayi adlı şirketi var. Ayrıca Türk Patent Ensitüsü'nden su sektöründe kullanılmak üzere 'Suna' ve 'Artı' markalarını koruma altına aldırdı. Faaliyetlerine devam eden şirketi küçük yatırımlarla büyütmeye çalışıyor.

İki tane Harley Davidson motosikleti var vakit buldukça onlarla geziyor.

Tamer Karadağlı, 11 Ekim 2014 tarihinde Bursa'nın İznik ilçesinde motosikletli 35 kişilik arkadaş grubu ile gezerken motorsikleti ile virajı alamayınca düştü. Yaralanan Karadağlı daha sonra çağrılan özel bir helikopter ile İstanbul'da özel bir hastaneye götürüldü.