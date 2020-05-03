Aslı Enver'in hastalığı nedir? Disleksi hastalığı ne demek?

Rol aldığı dizi ve filmlerde başarılı oyunculuğuyla adından sık sık söz ettiren Aslı Enver, güzelliğiyle de dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor. Murat Boz ile ayrılmalarından sonra Kerem Tunçeri ile aşka adım atmak üzere olan Aslı Enver, eski basketbolcunun ifşa mesajlarının ortaya çıkmasının ardından hemen bu birlikteliği bitirmişti. Güzel oyuncu Aslı Enver'in bir hastalığının olduğunun öğrenilmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Peki Asli Enver'in disleksi hastalığı nedir? Disleksi hastalığının belirtileri ve tedavisi nedir? İşte merak edilenler…
OKUMA ZORLUĞUM VAR, EVET!
Aslı Enver, "Disleksi hastalığı (okuma ve öğrenme bozukluğu) sizi ne şekilde zorluyor? Senaryoları nasıl okuyorsunuz?" sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: "Okuma zorluğum var, evet. Çocukken bununla ilgili sorun yaşıyordum ama yıllar içinde bunun bir kusur olmadığını anladım. Okumakta çok zorlanıyorsunuz ama zaman içinde kendinize uygun taktiklerle çözebiliyorsunuz. Ben senaryoların altını çizerek ve hemen ezberleyerek okuyorum. Pratikle bir şekilde kendi yolunuzu buluyorsunuz"
DİSLEKSİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
-Okuma ve yazmada akıcılık sorununun ortaya çıkması,
-Kelimelerin hecelenmesi ve çözümlenmesi aşamasında problemlerin yaşanması,
-lkokul çağındaki çocuğun okuduğunu anlayamaması veya okuma sırasında dikkatinin dağılması,
-Okuma ve yazma sıkıntısı yaşamayan çocuklarda, ileri düzey dil bilgisi becerilerinin anlaşılamaması,
-İnce kas becerilerinde koordinasyon zayıflığı nedeniyle akranlarına göre fiziksel aktivitelerinin daha zayıf olması,
-Akranlarına göre konsantrasyon eksikliği ve buna bağlı olarak bir eylemi gerçekleştirirken zorlanma,
-Bireyin kendini ifade ederken kurduğu cümleler arasında bağlantı bozuklukları ve mantık hatalarının olması,
-Okuma esnasında çekingen davranma ve düşük sesle okuma disleksi hastalığının en belirgin belirtileri arasında yer alır.
DİSLEKSİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?
Disleksi tedavisinde davranışçı ve bilişsel eğitim tekniklerinden yararlanılır. Eğitsel terapi alanında uzman kişilerin çocukların durumuna özel olarak planladıkları bir programla sürdürülür. Disleksi nasıl tedavi edilir diye baktığımızda bu alanda uzman terapistlerin yardımıyla tedavi edildiğini görüyoruz.
Çocukların kapsamlı değerlendirmesi sonrasında hangi eğitsel tekniklerin kullanılacağına karar verilebilir. Hem eğitsel hem de psikolojik tedavinin bir arada sürdürüldüğü disleksi tedavisinde normal eğitim ortamı tek başına yeterli değildir. Disleksi yayan çocukların eğitimleri özel olmalıdır. Öğrenme becerilerine uygun şekilde öğrenebilecekleri eğitim almalıdırlar.
Çevresel olarak da çocuklara güvenli ve sıcak bir ortam yaratılması gerekir. Disleksi yaşayan çocuklar durumlarından dolayı asla yargılanmamalıdır. Onlar öğrenemeyen değil farklı öğrenen çocuklardır.