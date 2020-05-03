Aslı Enver'in hastalığı nedir? Disleksi hastalığı ne demek?

DİSLEKSİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Disleksi tedavisinde davranışçı ve bilişsel eğitim tekniklerinden yararlanılır. Eğitsel terapi alanında uzman kişilerin çocukların durumuna özel olarak planladıkları bir programla sürdürülür. Disleksi nasıl tedavi edilir diye baktığımızda bu alanda uzman terapistlerin yardımıyla tedavi edildiğini görüyoruz.



Çocukların kapsamlı değerlendirmesi sonrasında hangi eğitsel tekniklerin kullanılacağına karar verilebilir. Hem eğitsel hem de psikolojik tedavinin bir arada sürdürüldüğü disleksi tedavisinde normal eğitim ortamı tek başına yeterli değildir. Disleksi yayan çocukların eğitimleri özel olmalıdır. Öğrenme becerilerine uygun şekilde öğrenebilecekleri eğitim almalıdırlar.



Çevresel olarak da çocuklara güvenli ve sıcak bir ortam yaratılması gerekir. Disleksi yaşayan çocuklar durumlarından dolayı asla yargılanmamalıdır. Onlar öğrenemeyen değil farklı öğrenen çocuklardır.