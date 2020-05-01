Gülben Ergen Hülya Avşar'a ne dedi? Gülben'in Hülya Avşar itirafı nedir? Gülben Ergen kimdir?

"BİRİSİNİN TAKLİDİYSENİZ ONUN TAKLİDİ OLARAK ANILANLARDAN AKTAN İLERİYE GİDEMEZSİNİZ"



Hülya Avşar ile aralarında hiç bir zaman kişisel husumet olmadığının altını çizen Ergen, "Birisinin yerine geçmekle ilgili hiç bir katkısı olamaz. Birisinin taklidiyseniz onun taklidi olarak anılanlardan aktan ileriye gidemezsiniz. Ben bunlar yaşandığında yolun daha çok başındaydım. Hülya Avşar çok büyük bir isimdi. Sadece ben değildim burada kurban gösterilen. 'Hülya Avşar'ın tahtına aday' diye çok farklı kesimlerden isimler gösterildi. Ben de onlardan biriydim belki sadece. Kendi yolumu kendi oyunculuğumla, tv programlarım ve şarkıcılığımla ve kendi farkımı yaratarak çizdim. Kendi tahtıma ve zirveme oturunca derdimiz azaldı. Hülya Avşar ile bir yerde karşılaştığımız zaman çok güzel sohbetlerimiz oluyor. Böyle bir kişisel husumet haline hiç bir zaman geçmedi bu olaylar" ifadelerini kullandı.



GÜLBEN ERGEN KİMDİR?



Manken, oyuncu, şarkıcı, seslendirme sanatçısı, tv programı sunucusu ve çocuk kitabı yazarı Gülben Ergen kimdir?

Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972'de İstanbul'un Erenköy semtinde dünyaya geldi. Erenköy Kız Lisesi orta okul bölümünü tamamladıktan sonra Kadıköy Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. Liseyi tamamladıktan sonra mankenliğe başladı.

1987 yılında (15 yaşında) Hürriyet gazetesinin düzenlediği Sinema Yıldızı Yarışması'nda ikinci oldu.

İlk sinema tecrübesi 1988'de çekilen ve başrolünü Bülent Ersoy'un oynadığı Biz Ayrılamayız filmiyle yaşadı. Bu filmi yenileri izledi. Yine 1988'de, kendisinden beş yaş büyük ağabeyini bir trafik kazasında kaybetti.

Müzik kariyerine 1994 yılında Maksim Gazinosu'nda İbrahim Tatlıses'in alt kadrosunda başladı. İbrahim Tatlıses'in yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünü oynadığı Fırat dizisinde oynadı.

İlk albümü Merhaba'yı 1997 yılında ilk albümü çıkardı. Gümbür Gümbür Gülbence programı ile hayran kitlesini arttırdı.

TV dizilerine başlaması 1998-2001 tarihleri arasında Marziye adlı dizisi ile oldu.

Ergen, en çok 2001 yılında Show TV'de yayınlanan Haldun Dormen ve Kenan Işık ile birlikte "Dadı" dizisinde "Melek" rolü ile tanındı. "Dadı" lakabı bu diziden kalmadır.

2001'de Gülbence adlı bir dergi, 2002 yılında Sade ve Sadece adlı bir albüm çıkardı, 2002 yılında Hürrem Sultan dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandırdı.

Gülben Ergen 2004 yılı Eylül ayında Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi gibi çeşitli organizasyonlarda görev alan gazeteci ve sanat yönetmeni, Yılmaz Erdoğan'ın abisi Mustafa Erdoğan ile evlendi.