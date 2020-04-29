YARIŞMA HAKKINDA

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna şefliği ve sunuculuğu ile yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında Türkiye'nin en iyi şefi olmak için yarışan yarışmacılar Türkiye'de ve Dünya'da adını duyurmuş olan şeflerden de dersler alıyorlar. Bu yüzden bu yarışma yarışmacılar büyük şans.

Tv8'de 2.sezonuyla ekranlara gelen sevilen yemek yarışması MasterChef'in 2019 yılı şampiyonu Cemre oldu. Finale kalan Alican ve Cemre arasında MasterChef'i kazanan isim baştan beri iddialı olan ve şeflerin büyük beğenisini kazanan Cemre oldu. MasterChef programının sıkı takipçileri program biter bitmez yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. MasterChef'e katılmak isteyen, kendine güvenen kişilerde başvurunun nasıl, nereye yapılacağını araştırıyor. 2020 yılında yayınlanacak olan MasterChef'in ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.