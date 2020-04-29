SURVİVOR TABLO YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Acun.com üzerinden oylama süreci devam ediyor. Kazanan takım belli olduğunda haberimize eklenecektir.

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un yayınlanan son bölümünde, Ünlüler Gönüllüler iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Parkurda Mert, Ersin ve Sercan arasında yaşanan tartışma son bölüme damga vurdu. Berkan ve Sercan arasında akabinde gelişen antipatik polemiği ise gerginliğe neden oldu.

Rekabetin devam ettiği gecede Survivor iletişim oyununu gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da oynanan iletişim oyunu sonrası yarışmacılar, eleme konseyinde Survivor'dan elenen isimi belirlemek için toplandı.

Gönüllüler takımında bu hafta SMS'te ilk 2'ye giren yarışmacılar, Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı oldu.

Ünlüler takımında ise SMS sıralamasında Aycan Yanaç ve Mert Öcal en çok oyu aldı.