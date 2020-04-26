Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 26 Nisan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kimler? Bu sorular yanıtını buldu. Müthiş mücadele sonunda dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu. Böylece Gönüllüler, ada konseyinde eleme adayı çıkarmaktan kurtuldu ve güzel bir akşam yemeği ziyafetini de hak etti. Gönüllüler takımında cezalı olan Barış, ödülden faydalanamadı. Survivor 2. eleme adayı gönüllüler takımından Gizem oldu. Yunus Emre ise haftanın ilk eleme adayı olmuştu
SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2. eleme adayı gönüllüler takımından Gizem oldu.
DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Müthiş mücadele sonunda dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu. Böylece Gönüllüler, ada konseyinde eleme adayı çıkarmaktan kurtuldu ve güzel bir akşam yemeği ziyafetini de hak etti. Gönüllüler takımında cezalı olan Barış, ödülden faydalanamadı.
ELEME ADAYI KİM OLDU
Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı gecenin sonunda eleme adayını belirledi. Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda en çok oyu alan Yunus Emre, haftanın ilk eleme adayı oldu.
SURVİVOR GİZEM KİMDİR?
Survivor 2020'de Gönüllüler Takımında yer alan Gizem Birdal 5 Ağustos 1992 İstanbul doğumlu. 10 yaşında Bakırköyspor kulübünde basketbola başlayan Birdal kendisini şu şekilde anlattı:
24 yaşıma kadar aktif basketbol oynadım. 8. sınıfta Oğuzkaan kolejinden burs aldım ve liseyi de burada bitirdim. Alt yapım bitince Bursa Büyükşehir Belediyesiyle anlaştım ve 1 sene Bursa'da oynadım. Devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini burslu okudum. Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer aldım. Daha sonra 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda yer aldım. En son "Şahin Tepesi" adlı dizide yer aldım. Bunun dışında birkaç reklam projesinde oynadım.
SURVİVOR YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?
29.03.1993 İstanbul/Silivri'de doğan ve hala Silivri'de ikamet eden model, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okuyor.
Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.
17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor.
Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor. 2019'da Türkiye 3.'sü, İstanbul 2.'si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor.
MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söyleyen Yunus Emre, MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu düşünüyor.