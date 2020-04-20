23 Nisan video gönderme nasıl yapılır? TRT 1 ATV 23 Nisan video yükleme ekranı araştırılıyor. Evde 23 Nisan kutlaması yapacak kişiler, bu anlamlı ve özel gün için televizyonlara video gönderebilecek. Çocuklar tarafından hazırlanacak şiir, şarkı ve dans videoları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ekranlarda olacak. Bu videoları göndermek ise çok kolay. İşte, 23 Nisan video gönderme nasıl yapılır sorusunun yanıtı!
ATV 23 NİSAN VİDEO GÖNDERME
Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajlarınızı atv ekranlarından duyurulacak.
En güzel kırmızı ya da beyaz kıyafetini giyip, elinize Türk bayrağı alıp, 23 Nisan mesajı, şiiri, dansını yatay bir şekilde video olarak kaydedebilir ve 22 Nisan tarihine kadar ATV'ye gönderebilirsiniz.
Katılacak çocukların yaş aralığı "4-12 yaş arası" olması gerekiyor.
TRT 1 23 NİSAN VİDEO GÖNDERME NASIL YAPILIR?
TRT, bu özel yayına katkıda bulunacak çocuklara bazı çekim tavsiyeleri de paylaştı.
"Çocuklar çekim yapmadan önce iyi hazırlanmalı"
- Güneşi ya da herhangi bir ışık kaynağını arkanıza değil önünüze alın. Böylece sahnedeymiş gibi gözükebilirsiniz.
- Videonuzu çeken kişi telefonu dik değil yatay tutmalı. Bu sayede televizyonda daha net seyredilebilirsiniz.
- Etrafta gürültü olmamasına dikkat edin. Sessiz bir ortamda kendi sesinizi daha net duyurabilirsiniz.
23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT1 özel yayınında ve TRT Çocuk'ta gün boyu yayınlanacak. Çektikleri videoları "www.trt23Nisan.com" adresine yükleyen çocukları tüm Türkiye, bu yıl 42'ncisi düzenlenen TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde TRT ekranlarından izleyecek.
23 NİSAN ANLAM VE ÖNEMİ!
23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.
Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır.