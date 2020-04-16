Işıl Reçber, ABD'den geldi. Eşi Rüştü Reçber, virüse yakalanıp alt etti. Işıl Reçber, yine eleştiri oklarının hedefi oldu. Şimdi de kocası için kebaplı yaş günü partisi düzenledi. Tepki çekti.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ
Işıl Reçber, eşinin yaş gününde kebap partisi düzenledi. Işıl Hanım'ın böyle bir dönemde dışarıdan pasta ve yemek sipariş etmesi, yine eleştirildi. Sosyal medyada sert eleştirilen alan Işıl Hanım, bu konuda sessiz kaldı.
BARCELONA'NIN DESTEĞİNİ UNUTMAM
Coronavirüsü yenen Rüştü Reçber, "Bu gibi zamanlarda, küçük detaylar hatırlanmalıdır. Barcelona'nın yaptıklarını unutmayacağım" dedi.
Coronavirüsü yenen ve yeniden sağlığına kavuşan Rüştü Reçber, İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu... Reçber, "Coronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı bir tedavi var. Doktorlar bu yöntemi 10 gün boyunca kapsamlı bir şekilde uyguladı. Bunun için çok çaba harcadılar" diye konuştu. Eski milli kaleci, "Bu gibi zamanlarda, küçük detaylar unutulmamalıdır. Barcelona'nın benim için yaptığı her şeyi unutmayacağım. Her zaman Barcelona'nın emrindeyim. Herkese sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum, özellikle Bartomeu'ya" ifadelerini kullandı...
KORKUTUCUYDU AMA KAZANDIK
Rüştü Reçber, AS Gazetesi'ne verdiği röportajda, "10 gün boyunca kapsamlı bir tedavi gördüm. Korkutucuydu ama kazanacağımı biliyordum" diye konuştu.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ
Işıl Reçber, eşinin yaş gününde kebap partisi düzenledi. Işıl Hanım'ın böyle bir dönemde dışarıdan pasta ve yemek sipariş etmesi, yine eleştirildi. Sosyal medyada sert eleştirilen alan Işıl Hanım, bu konuda sessiz kaldı.
BARCELONA'NIN DESTEĞİNİ UNUTMAM
Coronavirüsü yenen Rüştü Reçber, "Bu gibi zamanlarda, küçük detaylar hatırlanmalıdır. Barcelona'nın yaptıklarını unutmayacağım" dedi.
Coronavirüsü yenen ve yeniden sağlığına kavuşan Rüştü Reçber, İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu... Reçber, "Coronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı bir tedavi var. Doktorlar bu yöntemi 10 gün boyunca kapsamlı bir şekilde uyguladı. Bunun için çok çaba harcadılar" diye konuştu. Eski milli kaleci, "Bu gibi zamanlarda, küçük detaylar unutulmamalıdır. Barcelona'nın benim için yaptığı her şeyi unutmayacağım. Her zaman Barcelona'nın emrindeyim. Herkese sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum, özellikle Bartomeu'ya" ifadelerini kullandı...
KORKUTUCUYDU AMA KAZANDIK
Rüştü Reçber, AS Gazetesi'ne verdiği röportajda, "10 gün boyunca kapsamlı bir tedavi gördüm. Korkutucuydu ama kazanacağımı biliyordum" diye konuştu.