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    • 13.04.2020 22:35
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    • 13.04.2020 22:39
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    Tutya hangi elementin Osmanlılardaki adıdır?

    Tutya hangi elementin Osmanlılardaki adıdır? sorusu bu akşam Kim Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Tutya hangi elementin Osmanlılardaki adıdır?

    Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Tutya hangi elementin Osmanlılardaki adıdır?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Tutya hangi elementin Osmanlılardaki adıdır?

    A: Sodyum

    B: Çinko

    C: Alüminyum

    D: Demir

    Doğru cevap: B: Çinko

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