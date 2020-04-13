Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Grimm Kardeşler'in hangi masalında, masalın başlığında da adı geçen üç karakter aynı evde birlikte yaşar?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Grimm Kardeşler'in hangi masalında, masalın başlığında da adı geçen üç karakter aynı evde birlikte yaşar?

A: Fare, Kuş ve Sucuk

B: Maymun, Tavşan ve Muz

C: Tavuk, Tırtıl ve Elma

D: Kurt, Kuzu ve Saman

Doğru cevap: A: Fare, Kuş ve Sucuk