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    • Magazin
    • 12.04.2020 Gazete
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    ’ın eşi tarafından tasarlanan kapış kapış satıldı

    ’ın eşi tarafından tasarlanan , dün sabah Adidas ’nin internet sitesinde satışa çıktı. 1.499 TL’lik ayakkabı, sadece birkaç saat içerisinde tükendi.

    Lükse koştular!

    Ne karantina, ne sokağa çıkma yasağı lüks tüketime engel değil! Kargo firmaları da karantinada en çok çanta ve ayakkabı teslimatı yaptıklarını dile getirdi. Cuma gece yarısı 31 şehir için gelen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı da alışveriş tutkusunu durduramadı. Adidas ve dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West işbirliğiyle tasarlanan 'Yeezy 700 v3 Alvah' model erkek sı, dün sabah Adidas Türkiye'nin resmi sitesinden satışa sunuldu.

    Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian'ın rapçi eşi tarafından tasarlanan spor ayakkabının satış fiyatı, 1.499 TL olarak belirlendi. Ayakkabının satışa çıktığı sabah saatlerinden itibaren online mağazaya akın edenler, kısa sürede ürünü tüketti.

    Saatler sabah 11'i gösterdiğinde 1.499 TL'lik Yeezy 700 V3 model ayakkabıyı almak isteyenler karşılarında 'Tükendi' yazısını gördü!

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    Haberler Magazin Kim Kardashian’ın eşi Kanye West tarafından tasarlanan spor ayakkabı kapış kapış satıldı
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