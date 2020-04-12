Ne karantina, ne sokağa çıkma yasağı lüks tüketime engel değil! Kargo firmaları da karantinada en çok çanta ve ayakkabı teslimatı yaptıklarını dile getirdi. Cuma gece yarısı 31 şehir için gelen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı da alışveriş tutkusunu durduramadı. Adidas ve dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West işbirliğiyle tasarlanan 'Yeezy 700 v3 Alvah' model erkek spor ayakkabısı, dün sabah Adidas Türkiye'nin resmi sitesinden satışa sunuldu.

Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian'ın rapçi eşi tarafından tasarlanan spor ayakkabının Türkiye satış fiyatı, 1.499 TL olarak belirlendi. Ayakkabının satışa çıktığı sabah saatlerinden itibaren online mağazaya akın edenler, kısa sürede ürünü tüketti.

Saatler sabah 11'i gösterdiğinde 1.499 TL'lik Yeezy 700 V3 model ayakkabıyı almak isteyenler karşılarında 'Tükendi' yazısını gördü!