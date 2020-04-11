Sempatik oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki gün başına çiçekler taktı. Oyuncu, bu paylaşımına da şöyle yazıp umut saçtı: 'Çiçek böcek, bugünler de geçecek...' Sempatik oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki gün başına çiçekler taktı. Oyuncu, bu paylaşımına da şöyle yazıp umut saçtı: 'Çiçek böcek, bugünler de geçecek...'
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