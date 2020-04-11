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    • Magazin
    • 11.04.2020 Gazete
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    'dan ve hakkında bomba itiraf!

    , önceki akşam katıldığı bir programda eski rol arkadaşlarıyla ilgili konuştu. ’u yere göğe koyamayan güzel oyuncu, için ise şöyle dedi: ‘En çok kavga edip anlaşamadığım partnerim oydu’

    Çağatay’a kaya!

    Çiçeği burnunda anne Hazal Kaya, önceki akşam katıldığı bir programda eski rol arkadaşlarıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

    29 yaşındaki oyuncu, "Bugüne kadar en keyif alarak çalıştığın rol partnerin kimdi?" sorusuna hiç düşünmeden "Kıvanç Tatlıtuğ" yanıtını verip ekledi: "Kıvanç'tan çok şey öğrendim. Ona ağabeyim gibi saygı duyuyorum."

    "O ZAMANLAR KÜÇÜKTÜK"
    Kaya    , en anlaşamadığı ve en çok kavga ettiği partnerinin ise Çağatay Ulusoy olduğunu açıklayarak olay yarattı. Hazal Kaya, "Gerçi o zamanlar Çağatay da ben de küçüktük, belki ondandır" dedi. Güzel oyuncu ve Ulusoy, aynı dizide rol aldıkları dönem 21 yaşındaydı. Bu arada 23 gündür evden çıkmayan Hazal Kaya, "Şikayet etmek yerine evde kalabildiğim için şükrediyorum" açıklaması yaptı.


    2011'de Ulusoy'la aynı dizide rol alan Kaya, yakışıklı oyuncuyla sette sık sık kavga ettiğini söyledi.

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