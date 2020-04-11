Hande Yener, sokaktaki dostlarımızı unutmadı. Ünlü şarkıcı, önceki gün hayvanlara yardım edilmesini sağlayan bir Instagram hesabı aracılığıyla kedi ve köpeklere onlarca kilo mama yolladı.
Hande Yener, sokaktaki dostlarımızı unutmadı. Ünlü şarkıcı, önceki gün hayvanlara yardım edilmesini sağlayan bir Instagram hesabı aracılığıyla kedi ve köpeklere onlarca kilo mama yolladı.
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