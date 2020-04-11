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    • Magazin
    • 11.04.2020 Gazete
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    yiliğe soyundu

    Hande Yener, sokaktaki dostlarımızı unutmadı. Ünlü şarkıcı, önceki gün hayvanlara yardım edilmesini sağlayan bir Instagram hesabı aracılığıyla kedi ve köpeklere onlarca kilo mama yolladı.

    İyiliğe soyundu

    Hande Yener, sokaktaki dostlarımızı unutmadı. Ünlü şarkıcı, önceki gün hayvanlara yardım edilmesini sağlayan bir Instagram hesabı aracılığıyla kedi ve köpeklere onlarca kilo mama yolladı.

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