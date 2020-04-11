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    • Magazin
    • 11.04.2020 Gazete
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    'dan gazetecilere anlamsız tepki!

    Önceki gün aşkıyla Etiler’de görüntülenen , gazetecilere tepki gösterdi. Oyuncunun “Sizin yüzünüzden evime gidemiyorum” çıkışına anlam verilemedi.

    Anlamsız tepki!

    Oyuncu Birce Akalay, önceki gün sevgilisiyle ile Etiler'de objektiflere takıldı. 35 yaşındaki oyuncu, gazetecilerin, "Birce Hanım, biraz konuşsaydık. Bu günler nasıl geçiyor?" demesi üzerine bir anda öfkelendi.

    Akalay, "Sizin yüzünüzden evime gidemiyorum" diyerek muhabirlere çıkıştı. Birce Akalay, gazetecilerin "Bizim size yaklaştığımız gibi siz de bize ılımlı davranabilirdiniz" sözü üzerine ise durumu toparlamaya çalıştı.

    DOĞAN SAVAŞ

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    Haberler Magazin Birce Akalay'dan gazetecilere anlamsız tepki!
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