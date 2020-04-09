Levent Dörter'den sonra Coronavüris olan Dilan Çıtak Tatlıses'in de reklam için yalan söylediği iddia edildi. 30 yaşındaki şarkıcı da Covid-19 pozitif sonucunu yayınladı.
İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı, paylaşımına da şöyle yazdı: "Hastalığımın yalan olup olmadığı tartışmalarını bırakıp zamanınızı kendinizi korumak için harcayın."
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