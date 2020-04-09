Müge Anlı neden yok? Müge Anlı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümler merakla bekleniyor. ATV'nin hafta içi her gün yayınlanan ve izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm yayınlanmadı. Yeni bölümlerin başlamaması nedeniyle, Müge Anlı neden yok sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Programın yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor.

MÜGE ANLI NEDEN YOK?

Müge Anlı koronavirüs nedeni ile bir süre Atv ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına ara verdi. Geçtiğimiz hafta programın danışmanları Avukat Rahmi Öztürk ve Psikiyatrist Arif Verimli de 65 yaş ve üstünün tedbir amaçlı sokağa çıkmasının yasaklanması ile canlı yayına katılamamıştı.