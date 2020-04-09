Müge Anlı neden yok? Müge Anlı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümler merakla bekleniyor. ATV'nin hafta içi her gün yayınlanan ve izlenme rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm yayınlanmadı. Yeni bölümlerin başlamaması nedeniyle, Müge Anlı neden yok sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Programın yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor.
MÜGE ANLI NEDEN YOK?
Müge Anlı koronavirüs nedeni ile bir süre Atv ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına ara verdi. Geçtiğimiz hafta programın danışmanları Avukat Rahmi Öztürk ve Psikiyatrist Arif Verimli de 65 yaş ve üstünün tedbir amaçlı sokağa çıkmasının yasaklanması ile canlı yayına katılamamıştı.
MÜGE ANLI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Programın yeni bölümleri için yapımcılar tarafından bir tarih verilmedi. Virüsün yayılmasının azalmasıyla birlikte Müge Anlı'nın ekranlara yeniden döneceği tahmin ediliyor.
EN ÇOK İZLENEN BÖLÜMLER YAYINLANACAK
En son 3 Nisan Cuma günü ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümleri yerine 2020'nin sezonunun en çok izlenen bölümleri yayınlanmaya başladı.
MÜGE ANLI'DAN AÇIKLAMA
Müge Anlı programa ara verdiğini şu sözlerle duyurdu: "Ekranda kalmak istiyorum ve sizlerle beraber olmak istiyorum ama gün gün belirli kısıtlamalar artıkça çok istememize rağmen canlı olarak ekranda bulunamayabiliriz. Gelmek isteyeni davet edememek fırsat eşitsizliğine de neden oluyor. Ekranı boş bırakmayız, sevdiğiniz programlardan kolajlar hazırlarız. Sizlerle beraber oluruz. Ekranda değiller, aman hastalandılar mı diye bir şey aklınıza gelmesin. İnşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla yeniden beraber olabiliriz."
Türk televizyon sunucusu ve gazeteci Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde dünyaya geldi. Lisansını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı. Lisans eğitimi ardından Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. 2007 yılında Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programının sunuculuğunu üstlendi.
Bu programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Müge Anlı'ya beğeni toplayan programın ikinci sezonunda Pakize Suda eşlik etti. İlk başarısını bir magazin programıyla yakalaya Müge Anlı, uzun bir süredir kayıpları bulduğu, cinayetleri aydınlattığı programıyla tanınıyor. Müge Anlı'nın olaylara verdiği tepkiler sosyal medyaya da zaman zaman damga vuruyor.
Müge Anlı, 1993 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile evlendi. Çiftin 15 yıl süren evlilikleri 2008 yılında sona erdi. Müge Anlı'nın evliliğinden 2002 doğumlu Lidya Müge ismini verdiği bir kızı var. Müge Anlı'nın basından uzak tuttuğu kızı Lidya Müge Akdağ, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gönderdiği mektupla konuşulmuştu. Kızından gelen mektupla duygusal anlar yaşayan Müge Anlı, 'ben böyle bir çocuk yetiştirdiğim için rabbime şükrediyorum' açıklamasında bulunmuştu.
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