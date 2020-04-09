Kucak dolusu sevgiler

Güzel oyuncu Bensu Soral, önceki gün köpeğine sarılıp böyle poz verdi. Soral, Bruno isimli köpeğiyle bu pozuna 'Sevdiklerinize sımsıkı sarıldığınız anlarda, size hiçbir şey zarar veremez' dedi. Güzel oyuncu Bensu Soral, önceki gün köpeğine sarılıp böyle poz verdi. Soral, Bruno isimli köpeğiyle bu pozuna 'Sevdiklerinize sımsıkı sarıldığınız anlarda, size hiçbir şey zarar veremez' dedi.
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