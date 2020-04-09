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    • Magazin
    • 09.04.2020 Gazete
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    Kucak dolusu sevgiler

    Güzel oyuncu , önceki gün köpeğine sarılıp böyle poz verdi. Soral, Bruno isimli köpeğiyle bu pozuna "Sevdiklerinize sımsıkı sarıldığınız anlarda, size hiçbir şey zarar veremez" dedi.

    Kucak dolusu sevgiler
    Güzel oyuncu Bensu Soral, önceki gün köpeğine sarılıp böyle poz verdi. Soral, Bruno isimli köpeğiyle bu pozuna "Sevdiklerinize sımsıkı sarıldığınız anlarda, size hiçbir şey zarar veremez" dedi.

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