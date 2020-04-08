Birden değişen Mülayim iş arkadaşları ve patronu tarafından ezilmek bir yana, kendisi patron gibi davranmaya başlar. Mahalleye bırakılmış bir bomba ile oyuncak gibi oynayıp, patlattığı için bombacı Mülayim lakabı takılır. Ancak bu arada aldığı son piyango biletine büyük ikramiyenin çıktığını öğrenir. Altı ay ömrü kaldığını düşünerek, tüm parasıyla bir umumi tuvalet yaptırır. Bu arada mafya babası Ayı Abbas ile Mülayim arasında mücadele başlayacaktır. Ölmek için 6 ay beklemeye sabredemeyen Mülayim, Sansar Selim aracılığıyla kendisini öldürmek üzere Gaddar Kerim'i tutar. Kerim, Abbas'ın adamlarını bertaraf eder. Bu arada aslında gayet sağlıklı olduğunu, doktorun bir hata yaptığını öğrenen Mülayim artık eskisi gibi korkusuz değildir. Hemşire Sevil Mülayim'e yardımcı olur ama Mülayim korkusunu engelleyemez. Etrafındaki herkesi, kendi tuttuğu ve kimliğini bilmediği kiralık katil sanmaktadır. En sonunda Gaddar Kerim ve Ayı Abbas tarafından sıkıştırılan Mülayim tuhaf bir şekilde her ikisinin elinden de kurtulacaktır.