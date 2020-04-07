Zahide Yetiş neden yok? Zahide Yetiş ne zaman yayınlanacak? Show TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş İle programı sabah saatlerinde yayınlanmadı. Bu nedenle programın takipçileri Zahide Yetiş neden yok sorusuna yanıt arıyor. Programın yapımcı şirketinden de konuyla ilgili açıklama geldi.
ZAHİDE YETİŞ NEDEN YOK?
Zahide Yetiş ile, Hayat Güzeldir, Kuaförüm Sensin ve Kendine İyi Bak programlarını hazırlayan Global Medya'dan korona virüs salgını sonrası dikkat çeken bir karar çıktı. Alınan karara göre, sabah kuşağı programlarının yayınları bir süre durduruldu.
Global Medya'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Covid-19 (koronavirüs) salgınından dolayı alınan tedbirler kapsamında yayınlarımıza bir süre ara verme kararı almış bulunmaktayız. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Mümkün olan en kısa zamanda tekrar karşınızda olacağız."
ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?
Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğmuştur. Bir kız, üç erkek kardeşi vardır. Zahide Yetiş çok küçükken anne babası boşanmışlar, o babaannesinin yanında İzmir'de büyümüştür. Ortaokul ve Lise yıllarında Güzel Konuşma, Şiir Okuma ve Kompozisyon Yarışmalarında birincilikler aldı. Lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji'de tamamladı. Ardından 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu.
Çocukluk yıllarında TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatı başladı. Reklam Seslendirmeleri yanı sıra Haber Spikeri ve Metin Yazarı olarak görev yaptı.
TV8 'de "Kentlerin Dili" adlı programla Türkiye'yi dolaşarak 25 ayrı şehrin yarı belgesel programını yaptı. Altı yıl boyunca Türkiye'nin ilk Teknoloji Programı olan 'İnternet TV' yi sundu, 'İnternet Dünyası' adlı bir gazete köşesi hazırladı.
İzmir Fatih Kolejinde Diksiyon Güzel Konuşma ve Artikülasyon dersleri verdi.
TRT Kurumunda, İzmir ve Ankara televizyonlarında "Genç Gözüyle Tartışma" , "İnternet TV", "Türk Site", "Gün Başlıyor", "Şans Karesi" ve "İzlenimler" gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence ve tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı.
Kanal D'de yayınlanan tam üç sezon "Doktorum" Proğramını Op. Dr. Aytuğ Kolankaya ile beraber sundu. Daha sonra ATV'de "Zahide'yle yetiş hayata" adlı programda sunuculuk yaptı.
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