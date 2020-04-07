Zahide Yetiş neden yok? Zahide Yetiş ne zaman yayınlanacak? Show TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş İle programı sabah saatlerinde yayınlanmadı. Bu nedenle programın takipçileri Zahide Yetiş neden yok sorusuna yanıt arıyor. Programın yapımcı şirketinden de konuyla ilgili açıklama geldi.

ZAHİDE YETİŞ NEDEN YOK?

Zahide Yetiş ile, Hayat Güzeldir, Kuaförüm Sensin ve Kendine İyi Bak programlarını hazırlayan Global Medya'dan korona virüs salgını sonrası dikkat çeken bir karar çıktı. Alınan karara göre, sabah kuşağı programlarının yayınları bir süre durduruldu.

Global Medya'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 (koronavirüs) salgınından dolayı alınan tedbirler kapsamında yayınlarımıza bir süre ara verme kararı almış bulunmaktayız. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Mümkün olan en kısa zamanda tekrar karşınızda olacağız."