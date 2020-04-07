Spor engel tanımaz

Zeynep Sever Demirel, önceki gün spor kıyafetlerini giyip günlük antrenmanına başladı. Güzel yenge, takipçilerine evinin spor salonundan hareketler gösterirken yanına minik kızı Yeda geldi ve ortaya bu renkli görüntüler çıktı.
Zeynep Sever Demirel, önceki gün spor kıyafetlerini giyip günlük antrenmanına başladı. Güzel yenge, takipçilerine evinin spor salonundan hareketler gösterirken yanına minik kızı Yeda geldi ve ortaya bu renkli görüntüler çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.